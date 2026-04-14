El FMI baja al 1,1 % el crecimiento de la Eurozona y le resta dos décimas, como a España

Se trata de una rebaja "modesta" para un contexto en el que se espera que el conflicto con Irán sea "relativamente corto", lo que elevará la inflación al 2,6 % de media en la zona del euro y al 3 % en España, de acuerdo con el informe de perspectivas económicas globales (WEO) publicado este martes por el organismo.

En este escenario, el FMI prevé que el Banco Central Europeo (BCE) aumente los tipos de interés en 50 puntos básicos a lo largo de 2026.

Respecto al crecimiento, el informe destaca que el efecto de la guerra en Irán se sumará "al aumento continuo" de los precios de la energía desde la invasión rusa de Ucrania, lo que lastrará la industria manufacturera, a lo que añade la presión adicional de la apreciación del euro con respecto a las monedas de los países competidores.

El FMI considera que este 'shock' no se verá compensado por el impacto del aumento previsto del gasto en defensa que "solo se materializará en los años siguientes", dado que el compromiso de incrementarlo se extiende hasta 2035.

España se mantendrá en 2026 a la cabeza del crecimiento entre las mayores economías europeas, por encima del 0,9 % calculado para Francia, del 0,8 % de Alemania y del 0,5 % de Italia.

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Las tasas de inflación de estos tres países estarán por debajo de la española este año, con un 2,7 % de media en Alemania, un 2,6 % en Italia y un 1,8 % en Francia.

En 2027 la inflación prevista se moderará al 2,3 % en España, un ejercicio en el que el crecimiento de la economía española se ralentizará al 1,8 %, lo que supone una décima menos respecto a lo previsto por el FMI en enero.

La inflación en la eurozona bajará al 2,2 % en 2027, con un crecimiento previsto del 1,2 % de media para la región, dos décimas menos respecto a la previsión de enero.

De esta forma, los precios de consumo se mantendrán por encima del objetivo del BCE en 2027, en tanto que la subyacente (sin energía ni alimentos no elaborados) aumentará de forma más moderada, pero seguirá por encima del 2 % hasta 2028.

Sobre la evolución del desempleo, el FMI vaticina que en España la tasa de paro baje al 9,8 % en 2026, aunque seguirá siendo la mayor de todos los países del euro, para los que la media bajará al 6,2 % este ejercicio.

No obstante, en Francia la tasa de paro aumentará este año al 7,9 % y en Alemania al 3,9 %, mientras que en Italia bajará al 6 %.