El FMI eleva una décima, hasta el 2,8 %, su previsión de crecimiento de Perú para 2026

En su informe 'Perspectivas Económicas Mundiales' (WEO, por sus siglas en inglés), el FMI ratifica la previsión de que el crecimiento del producto interior bruto (PIB) se desacelerará en estos dos años tras haber crecido un 3,4 % en 2025, medio punto porcentual más de lo calculado en las anteriores proyecciones del organismo para Perú, publicadas en octubre.

Respecto a la inflación, la institución financiera internacional prevé que en 2026 sea de 2,5 %, más de medio punto por encima de la anterior previsión, que era de 1,9 %, debido sobre todo a la crisis de combustible experimentada en marzo por la rotura del principal gasoducto de país, en las mismas fechas que comenzó el bloqueo del estrecho de Ormuz.

El informe apunta que el incremento en el índice de precios de Perú fue del 1,5 % en 2025, por debajo de la última previsión presentada en octubre, que era del 1,7 %.

La pasada semana, el Banco Mundial actualizó también sus perspectivas económicas, en las que incrementó la previsión para Perú al 2,7 % para 2026, respecto al 2,1 % que había anunciado en enero pasado.

Para 2027, también elevó su proyección del 2,5 % al 2,8 %, el mismo porcentaje que anticipa el FMI.

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Estos pronósticos se han publicado sin conocerse todavía quién será el próximo presidente o presidenta de Perú para el período 2026-2031, un proceso electoral que tendrá una segunda vuelta entre la candidata derechista Keiko Fujimori y un rival todavía por definir, que de momento sería el ultraderechista Rafael López Aliaga.