El FMI mejora en tres décimas la previsión de crecimiento de Brasil para 2026, hasta 1,9 %

Esta cifra supone retomar el optimismo que el organismo manifestó en el informe lanzado en octubre pasado, tras un bache en las expectativas a principios de año.

Sin embargo, el FMI alertó sobre un horizonte más complejo para 2027, año para el que recortó tres décimas su previsión, hasta el 2,0 %, debido al encarecimiento de los costes de producción y el endurecimiento financiero global.

Según el organismo, la mayor economía de Latinoamérica se verá beneficiada en 2026 por su condición de exportador neto de energía, lo que le permitirá sacar partido del alza de precios internacionales.

Y estima que el impacto del conflicto en Oriente Medio tendrá un efecto positivo neto de 0,2 puntos porcentuales en el Producto Interno Bruto (PIB) brasileño para este año.

Sin embargo, de cara a 2027, restarán dinamismo a la actividad económica el debilitamiento de la demanda global, el alza en los costes de insumos críticos, especialmente los fertilizantes, y unas condiciones financieras más restrictivas que limitarán la inversión, según el FMI.

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Pese al ajuste a la baja para el próximo año, el organismo destacó que Brasil cuenta con herramientas sólidas para resistir estos choques externos, debido a que posee "reservas internacionales adecuadas, una baja dependencia de la deuda en moneda extranjera y amplios colchones de liquidez por parte del Gobierno".

Asimismo, destacó en su informe que la flexibilidad del tipo de cambio será una herramienta fundamental para absorber los impactos de la volatilidad internacional.

Con estas cifras, Brasil crecerá en 2026 por encima de la media de las economías avanzadas de la zona euro (1,1 %), aunque se mantendrá por debajo del promedio esperado para las economías emergentes y en desarrollo, que el FMI sitúa en el 3,9 %.

Para este año, la previsión del FMI es un poco más optimista que las del Banco Central brasileño, que proyecta un crecimiento del 1,6 % para este año, y del Gobierno, que eleva el cálculo hasta el 1,8 %.