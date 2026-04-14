El FMI prevé "suave recuperación" en México y anticipa crecimiento del 1,6 % en 2026

Para 2027, el organismo internacional también mejoró las previsiones de crecimiento económico en la segunda mayor economía de Latinoamérica al 2,2%, frente al 2,1% estimado tres meses atrás.

"En México, el débil crecimiento económico en 2025 en medio de la consolidación fiscal, la política monetaria restrictiva y los vientos en contra de las tensiones comerciales se espera que den lugar a una recuperación suave", indicó el reporte.

Las previsiones del Fondo son algo más cautas que las de el Gobierno de México, cuya secretaría de Hacienda anticipó un crecimiento estimado para este año de entre el 1,8 % y el 2,8% para este año y de entre el 1,9% y 2,9% para 2027.

El mes pasado, el secretario de Hacienda, Édgar Amador Zamora, señaló que pese al alza generalizado de los precios globales del crudo por la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán, México no considera que vaya a modificar sus estimaciones de crecimiento económico este año.