El Gobierno checo quiere poner fin a la tasa ciudadana que sostiene los medios públicos

El proyecto de ley fue presentado este martes por el ministro de Cultura, Oto Klempir, quien defendió la iniciativa como una "modernización", señalando que la mayoría de países de la Unión Europea (UE) ya no emplean sistemas basados en tasas o estudian su reforma.

Según el proyecto de ley, la Televisión pública checa (CT) y la Radio pública checa (CR) recibirán financiación estatal directa, mientras que sus órganos directivos seguirán siendo elegidos con el sistema actual.

El Ejecutivo, una coalición de populistas, ultranacionalistas y eurocríticos con mayoría en la Cámara baja, también prevé una reducción del presupuesto de ambos medios hasta los niveles de 2024.

De aprobarse la normativa, la televisión pública dispondría de unos 230 millones de euros en 2027, un 14 % menos que en 2026, mientras que la radio pública recibiría unos 83 millones, un 7 % menos.

El ministro insistió en que los medios públicos deben centrarse en ofrecer información "de calidad" y contenido educativo por encima del entretenimiento.

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Sin embargo, el director general de CT, René Zavoral, criticó de forma muy dura la reforma y advirtió de que no existe una justificación racional para un cambio tan profundo y que podría facilitar su debilitamiento y una mayor influencia política.

Algunos políticos de la oposición, como el ex ministro de Interior en el anterior Gobierno conservador, Vit Rakusan, considera la reforma una forma de debilitar a los medios públicos, "uno de los pilares de la democracia".

Organismos como el Instituto Internacional de la Prensa (IPI), ya habían mostrado su preocupación por esta reforma, que temen que pueda socavar la independencia de los medios públicos.