El izquierdista Sánchez avanza al cuarto lugar en elecciones de Perú, con 75 % escrutado

Sánchez superó en el conteo al populista Ricardo Belmont, del partido Obras, que pasó a la quinta posición, con el 10,004 %, y ya se colocó por detrás del centrista Jorge Nieto, el candidato del Partido del Bueno Gobierno que actualmente es tercero, con el 11,87 %, y el ultraderechista Rafael López Aliaga, de Renovación Popular, segundo con el 12,80 %.

En el primer lugar se mantiene con solidez la candidata derechista Keiko Fujimori, del partido Fuerza Popular, con el 16,88 % de votos válidos.

La proyección de conteo rápido difundida este lunes por la empresa privada Ipsos señaló que el primer lugar de los comicios sería ocupado por Fujimori y que Sánchez se encontraba en un grupo que peleaba por la segunda posición, con López Aliaga y Nieto, en un triple empate técnico.

Otra proyección, de la empresa privada Datum, señaló el domingo que los dos primeros lugares serían ocupados por Fujimori y López Aliaga, quienes disputarían la segunda vuelta presidencial el próximo 7 de junio.

De confirmarse la tendencia, será la cuarta vez seguida que la hija y heredera política del expresidente Alberto Fujimori (1990-2000) estará en la segunda vuelta, después de haber perdido en esa instancia en las tres ocasiones anteriores ante Ollanta Humala (2011), Pedro Pablo Kuczynski (2016) y Pedro Castillo (2021).

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El cómputo de la ONPE al 75 % de los votos, precisó que Fujimori ha recibido, hasta el momento, 2.225.790 votos, mientras que López Aliaga tiene 1.688.214, y Nieto llega a 1.565.213.

Tras estos tres candidatos aparece ahora Sánchez, con 1.324.743 votos, y Belmont, con 1.318.733 votos.

Más de 27,3 millones de peruanos fueron convocados el domingo a elegir a sus autoridades nacionales para el período 2026-2031, entre ellas la Presidencia, por la que han pasado ocho mandatarios en los últimos diez años, en una espiral de crisis políticas.

La jornada estuvo marcada por problemas en la distribución del material electoral en varios distritos de Lima, lo que provocó retrasos en el inicio del sufragio e incluso el impedimento de votación en 13 colegios de la capital, que dejó sin ejercer su derecho a 52.261 personas, algo que después el jurado electoral ordenó que se solucione con la ampliación de la votación hasta este lunes.