El PE pedirá revertir los recortes en agricultura y cohesión en el presupuesto 2028-2034

El informe que votará mañana la Comisión de Presupuestos de la Eurocámara y que servirá para fijar su postura de cara a negociar el Marco Financiero Plurianual (MFP) con los Estados miembros reclama que el pago de los intereses de la deuda emitida para financiar el fondo de recuperación pospandemia quede fuera del presupuesto, de modo que la totalidad del mismo, el equivalente al 1,27 % de la renta nacional bruta de los Estados miembro, se destine a los programas y beneficiarios.

Esto se traduciría en un MFP total de casi 1,79 billones de euros a precios constantes de 2025, es decir, un incremento del 10 % con respecto a lo planteado por el Ejecutivo comunitario que los eurodiputados quieren asignar por igual a las tres grandes líneas del presupuesto - con excepción de la dedicada a administración-, empezando por la Política Agraria Común (PAC) y la de Cohesión.

Los eurodiputados proponen que la PAC esté dotada con 385.000 millones de los euros, de los cuales unos 284.000 millones se destinarían a apoyo a la renta de los agricultores y cerca de 95.000 millones a ayudas al desarrollo rural, frente a los 261.000 millones planteados por la Comisión, que proponía destinar toda la suma a ayudas a la renta.

El PE plantea además triplicar la suma propuesta para Pesca, hasta los 6.500 millones de euros, así como mantener el Programa de Apoyo a las Regiones Ultraperiféricas (POSEI), que Bruselas había propuesto eliminar, también con 6.500 millones.

En el caso de la Política de Cohesión, los eurodiputados piden 274.000 millones de euros (frente a los casi 204.000 propuestos), de los cuales 222.000 millones serían para el Fondo Europeo de Desarrollo Regional, así como que se mantenga el Fondo Social Europeo, que la Comisión había sugerido eliminar, con una dotación de 110.000 millones.

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Con esta propuesta, la dos grandes partidas del presupuesto comunitario se quedarían con una dotación como mínimo equivalente a la que han tenido en el periodo 2021-2027, frente al recorte de aproximadamente un 20 % que supone la propuesta del Ejecutivo comunitario.

"Proponemos un presupuesto que asigna suficientes recursos a nuevas prioridades de la Unión -seguridad y defensa, por un lado, y competitividad, por otro- sin descuidar las prioridades tradicionales de la UE, como agricultura y cohesión, que han demostrado su viabilidad", dijo el ponente del dosier en la Eurocámara, el eurodiputado popular Sigfried Muresan, en una rueda de prensa.

El PE asume la propuesta de la Comisión de aglutinar ambas partidas, junto a las de migración, en una gran fondo que será gestionado a través de planes nacionales-regionales negociados entre Bruselas y cada Estado miembro, pero pide proteger la dotación de cada una de ellas dentro del mismo para asegurar que los países dirigen un cierto nivel de fondos a cada programa.

Para las destinadas a migración, el PE plantea una asignación total de 34.000 millones de euros, siempre a precios constantes de 2025.

Por otro lado, los eurodiputados abogan por elevar la dotación del nuevo Fondo de Competitividad a 234.000 millones de euros (frente a 207.000 propuestos por la Comisión), la del Programa Horizonte a 177.000 millones (22.000 millones más) y la del Erasmus a 42.000 millones (casi 6.000 millones más), mientras que la partida Global Europe, dedicada a la acción exterior, contaría con 211.000 millones de euros.

Para devolver la deuda del fondo Next Generation, la Eurocámara insiste en aprobar nuevas fuentes de recursos propios, como una tasa digital europea.

La intención del Parlamento es aprobar su posición en el pleno de finales de este mes para negociar con los Estados en cuanto estos hayan acordado su postura, incluida la asignación para cada partida, algo que todavía no han logrado.