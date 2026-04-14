El Vaticano celebra el centenario de Benedicto XVI con actos en Italia, España y Colombia

Las iniciativas, coordinadas por un comité internacional creado específicamente para la efeméride, incluyen jornadas de estudio en universidades, conferencias internacionales y simposios teológicos, informó la Fundación Vaticana Joseph Ratzinger en un comunicado.

En concreto, están programados más de una decena de eventos distribuidos en Europa (Austria, Francia, Italia, España y Hungría), Asia (India), América Latina (Colombia), América del Norte (Estados Unidos) y África (Kenia).

Los actos comenzarán oficialmente este 16 de abril en Roma, con la presentación del volumen 'La fe del futuro. El futuro de la Iglesia' en la Embajada de Italia ante la Santa Sede.

En Viena, hasta mayo, se ofrecerá un ciclo de conferencias sobre la etapa de Ratzinger como prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe, mientras que en India, en julio, la Conferencia Episcopal organizará un coloquio teológico sobre la trayectoria intelectual del papa alemán.

La programación continuará en Budapest el 10 de septiembre, París el 14 de octubre y nuevamente Viena del 22 al 24 de octubre.

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En América Latina la Universidad de La Sabana de Bogotá (Colombia) acogerá a finales de septiembre un congreso titulado 'Caminos de fe, esperanza y caridad', en el que expertos internacionales debatirán sobre el legado de las virtudes teologales en el pensamiento del pontífice alemán.

En España, la ciudad de Almería albergará entre el 28 y el 30 de octubre un congreso sobre la belleza de la liturgia, uno de los ejes del magisterio de Ratzinger, durante el cual también se inaugurará una estatua dedicada a Benedicto XVI.

En el tramo final de 2026 las actividades se trasladará a Estados Unidos, con simposios en Minnesota sobre sus fuentes teológicas, y a Kenia.

Por el momento, la organización ha detallado las actividades previstas hasta diciembre de 2026, periodo que culminará con la entrega del Premio Ratzinger, y ha avanzado que las fechas de los eventos de 2027 se anunciarán más adelante.