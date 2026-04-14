Esculturas de todo el mundo se exhiben en una exposición única en Londres

Louisa Forbes, presidenta de la Sociedad de Escultores de Retratos (organismo que organiza la muestra), afirmó que "los artistas exponen aquí porque es la única exposición en la que nos centramos en retratos y arte figurativo", según explicó a EFE.

Un total de 267 participantes, 107 de ellos escultores de 25 países de fuera del Reino Unido, exponen retratos, figuras y relieves en una muestra que mezcla tradición y modernidad.

En 'FACE' también se muestra la escultura ganadora del premio Sedlecka, valorada en 5.000 libras (5.700 euros), al Mejor Retrato Humano Tridimensional. En esta edición el premio ha sido para la escultura en bronce dedicada a Enzo Ferrari, obra del artista Jethro Crabb.

Otro de los trabajos que destaca es 'Eildon IV', cuatro esculturas de bronce a tamaño real de niños que se miran entre ellos; o 'Mural de mujeres 2017-2025', una composición de 22 retratos de mujeres artistas hecha en terracota policromada.

Muchas de las piezas expuestas se realizaron con materiales tradicionalmente asociados a la escultura, como yeso, mármol y bronce pero los escultores actuales también incorporan productos más sostenibles e inusuales en su trabajo.

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La ganadora del premio Sedlecka 2025, Deanne Doddington Mizen, utilizó fieltro de lana galesa para crear su impactante obra, Audite sine iudicio, una escultura monumental de un anciano montada sobre una base de madera reciclada. EFE.