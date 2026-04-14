España amplía la situación regularizada de 260.000 refugiados ucranianos más allá de 2027

El proceso de regularización extraordinaria aprobado no está dirigido a esta población, que ya se beneficia de la protección temporal, un mecanismo excepcional de la Unión Europea (UE) que existía desde 2001, pero que nunca se había aplicado hasta la invasión rusa.

No obstante, se ha aprovechado el real decreto que regula esta medida para incluir una vía doméstica, como pedía la UE, para que los ucranianos que se beneficiaron de esta protección puedan pasar, según vayan caducando sus autorizaciones, al régimen ordinario de extranjería, a través de los diferentes permisos y arraigos.

La protección temporal para los ucranianos en la UE está vigente hasta marzo de 2027, pero de este modo España se adelanta ante el requerimiento de Bruselas de ir ajustando los diferentes ordenamientos jurídicos para darles una vía con la que permanecer regulares en cada territorio.

Aunque son procesos diferentes, estos 260.000 refugiados ucranianos se sumarían -poco a poco, según le caduque a cada uno su autorización por protección temporal- a las aproximadamente 500.000 personas que el Ejecutivo estima que conseguirán los papeles gracias a la regularización extraordinaria aprobada este martes.

Para beneficiarse de dicha regularización, los migrantes deben estar en España desde antes del pasado 1 de enero y haber acumulado cinco meses de residencia en el país de forma ininterrumpida, además de no tener antecedentes penales, entre otros requisitos.