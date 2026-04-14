España anuncia una inversión de 200 millones para impulsar la biotecnología en EE. UU.

El anuncio se produjo durante su intervención virtual en el Encuentro Empresarial España-Estados Unidos, organizado por ICEX en Boston y que contó con la participación de 40 empresas españolas y cerca de 200 estadounidenses, además de la gobernadora de Massachusetts, Maura Healey, y la alcaldesa de Boston, Michelle Wu.

Este fondo de capital de riesgo tendrá un tamaño objetivo inicial de 200 millones de dólares y estará liderado por Richi Foundation y Dreavent, entidades creadas y dirigidas por dos emprendedores españoles, detalla el Ministerio de Economía en un comunicado.

El gobierno de España será socio institucional ancla de este instrumento, que contará con más socios, con un compromiso de inversión previsto de 57 millones de dólares, para impulsar el desarrollo y escalado internacional de biotecnológicas españolas, contribuyendo a convertir su ciencia en terapias con impacto global.

Carlos Cuerpo insistió en que este nuevo fondo es "una prueba tangible del compromiso de España y Estados Unidos para fortalecer nuestra relación" y con él se da "un paso más para reforzar así el vínculo transatlántico y seguir promoviendo la prosperidad de ambos países".

"Tenemos una oportunidad única para unir el liderazgo científico y la excelencia investigadora española con uno de los principales polos de capital e infraestructura de innovación biomédica del mundo", añadió el vicepresidente primero durante su intervención.

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El área de Boston–Cambridge captó más de 7.600 millones de dólares en capital de riesgo para su sector de biotecnología en 2023, más que toda Europa junta, Y "es también la región del mundo con más patentes internacionales en biotecnología y tecnología médica", indican las mismas fuentes.

Por su parte, España ocupa el primer puesto en la Unión Europea en actividad de ensayos clínicos con más de 1.000 empresas biotecnológicas activas, aunque "el 88 % del 'pipeline' de las empresas se queda en fase preclínica, es decir, no llega a los pacientes".

El instrumento tiene como objetivo cubrir esta brecha del ecosistema innovador español, integrando a las empresas españolas en la infraestructura clínica avanzada y al capital innovador de Boston.

Por ello, tiene una estrategia dual donde invertirá tanto en empresas biotecnológicas estadounidenses en fases clínicas avanzadas como en compañías españolas en fases tempranas, lo que ayudará a biotecnológicas españolas "a crecer en Boston y convertirse en empresas líderes mundiales, manteniendo en todo momento la propiedad intelectual en España".