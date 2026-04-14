España y China suscriben un acuerdo que eleva al máximo nivel el diálogo bilateral

Sánchez, tras el encuentro que mantuvo en el Gran Palacio del Pueblo con el presidente del país, Xi Jinping, se reunió con el presidente del Comité Permanente de la Asamblea Nacional Popular, Zhao Leji, y posteriormente con su homólogo chino, Li Qiang.

Tres reuniones en las que se resaltó la importancia de que los dos países sigan fortaleciendo una relación que, con el acuerdo firmado este martes, tiene la categoría de "diálogo estratégico".

El jefe del Ejecutivo destacó en la rueda de prensa que ofreció tras reunirse con Xi que ese estatus es el que dan las autoridades chinas a los países con los que mantiene una relación más estrecha y estable.

Pero junto a ese documento, Sánchez, acompañado por su ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, y Li presidieron la firma de otra quincena de acuerdos.

Entre ellos, según destacó el presidente del Gobierno, cinco que van a permitir ampliar el acceso de productos agroalimentarios españoles al mercado chino, cuatro para impulsar exportaciones y desarrollar capacidades de transporte y de infraestructuras, y uno para proteger las denominaciones de origen.

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Los productos agroalimentarios que van a ver facilitada su exportación a China con esos acuerdos son los pistachos, los higos secos y proteína animal porcina.

En la reunión de Sánchez con Li Qian, el primer ministro chino resaltó, al igual que había hecho horas antes Xi, la importancia de la cooperación entre España y China en un momento como el actual.

"Cuanto más cambiante y tumultuosa es la situación, más necesaria es la colaboración", subrayó en sus palabras al inicio del encuentro.

Sánchez, que pronunció un primer saludo en chino que tuvo que repetir acompañado de la sonrisa de su anfitrión al percatarse de que no había sido bien pronunciado, recalcó asimismo que el dialogo hispano-chino tiene hoy en día una dimensión relevante.

Tras señalar que el español y el chino son dos lenguas que suman 2.000 millones de hablantes en el mundo, dijo que no solo son herramientas de comunicación, sino formas de interpretar la realidad y, en cierta medida, de dar forma al mundo.

"Cuando España y China hablan, contribuimos a forjar la manera de entender el mundo en este momento de grandes transformaciones y cambios", añadió antes de afirmar que eso lleva una responsabilidad compartida.

El presidente del Gobierno aprovechó para destacar la contribución de la comunidad china en España al desarrollo del país.

Sánchez fue recibido a su llegada al Gran Palacio del Pueblo para reunirse con el primer ministro chino con una ceremonia de bienvenida, y al término de la firma de acuerdos, Li ofreció una cena al presidente del Gobierno, quien al igual que en el banquete organizado al mediodía por el presidente chino, estuvo acompañado de su esposa, Begoña Gómez.