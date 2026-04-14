Fiscalía de Roma investiga a dueños del bar de Crans-Montana por el incendio de Nochevieja

Los fiscales imputan al matrimonio, de nacionalidad francesa, los delitos de catástrofe por negligencia, homicidio múltiple, incendio y lesiones gravísimas, con el agravante de haber vulnerado la normativa de seguridad y prevención de accidentes, según medios italianos.

En e siniestro murieron 41 personas, seis de ellas de nacionalidad italiana, y 115 heridos, entre los que también figuran una decena de italianos.

La investigación en Italia, dirigida por el fiscal Francesco Lo Voi, se basa en la competencia de la justicia italiana para investigar delitos cometidos en el extranjero que afecten a ciudadanos nacionales.

Desde enero, los investigadores han interrogado a varios heridos y han iniciado el análisis de los teléfonos móviles de víctimas y afectados italianos.

Las pesquisas se desarrollan de forma paralela y coordinada con las autoridades del cantón suizo de Valais, después de que ambos países acordaran reforzar la cooperación judicial. Este acuerdo permite a investigadores italianos participar en actuaciones en Suiza junto a la fiscalía local.

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En el proceso suizo, la Fiscalía investiga a otras cinco personas, entre ellas el alcalde de Crans-Montana, Nicolas Féraud; el exconcejal responsable de Seguridad Pública entre 2021 y 2024; el anterior responsable de seguridad en materia de protección contra incendios y su adjunto (2020-2024), así como un miembro del actual equipo de seguridad.