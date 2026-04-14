FMI: La India acelerará su crecimiento este año a pesar de la guerra entre Irán y EEUU

Esta aceleración económica en tiempos de guerra contrasta con las proyecciones a la baja en el resto del planeta: mientras el FMI auguraba un crecimiento global de 3,3 % en enero, este martes bajó sus expectativas hasta el 3,1 %, producto del impacto del conflicto en los mercados de materias primas, las expectativas de inflación y las condiciones financieras, indica el informe Perspectivas de la economía mundial.

La resiliencia de la quinta economía más grande del mundo -explica el FMI- se explica gracias a un buen desempeño de su economía en 2025 y a la reducción de aranceles estadounidenses del 50 % al 10 % en febrero, factores que "compensan el impacto adverso del conflicto en Oriente Medio".

El economista Santosh Mehrotra, profesor en el Centro para el Desarrollo de la Universidad de Bath, concuerda con que la proyección del FMI se debe en parte a un buen comportamiento de las exportaciones indias.

Sin embargo, matiza que el crecimiento previsto para este año es significativamente más bajo que el 7,6 % estimado para 2025, por lo que una revisión al alza del FMI "no es tan sorprendente".

Las nuevas proyecciones del FMI, sin embargo, dependen de una condición crucial: que la guerra entre Irán, EEUU e Israel se acabe antes de mediados de 2026. En un "escenario severo" donde la guerra se alarga, el impacto en los mercados emergentes (como India) sería mayor que en el de las economías avanzadas, advierte el informe.

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"Nadie puede predecir el comportamiento de Trump. Si la guerra sigue, no menos del 0,2 % del crecimiento indio caería. El 40 % de nuestro petróleo llega a través del estrecho de Ormuz, por lo que si el precio del barril supera los 100 dólares, la situación cambiaría completamente", augura Mehrotra.

La India ya enfrenta desde hace semanas un desabastecimiento de gas para cocinar a causa del cierre del estrecho de Ormuz, y el Gobierno ha tenido que tomar medidas para prevenir una eventual escasez de combustibles y fertilizantes.

"Todos estamos a oscuras. El FMI probablemente tendrá que revisar sus proyecciones pronto", añade Mehrotra.

La guerra ha provocado que el FMI bajara 0,3 puntos porcentuales las proyecciones de crecimiento de las economías en desarrollo, en comparación con las estimaciones de enero.