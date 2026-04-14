Gobierno español solicita ante la Justicia la extinción de la Fundación Francisco Franco

"Vamos a enviar al juez un expediente sólido que demuestra que la Fundación Nacional Francisco Franco debe ser cerrada por ir contra el interés general y por humillar a las víctimas. Y porque en una democracia sólida no puede haber espacio para organizaciones que vulneran la dignidad de las víctimas y tratan de blanquear la dictadura", afirmó Urtasun en rueda de prensa.

Los trámites para solicitar la extinción de la Fundación Francisco Franco comenzaron en junio de 2024, al amparo de la Ley de Memoria Democrática y de la normativa sobre fundaciones, cuando el Ministerio de Cultura empezó a recopilar información sobre el caso.

Tras finalizar el proceso administrativo, en el que la Fundación presentó alegaciones, rechazadas por el Ministerio de Cultura, el Gobierno da un paso más al reclamar la extinción judicial y deja el asunto ahora en manos de la Justicia.

En concreto, Urtasun firmó este martes la resolución que servirá de fundamento para que inste a la extinción la Abogacía del Estado, el órgano competente para hacerlo y el que acaba de dar el visto bueno con un informe en el que asegura que la extinción que reclama el Gobierno es conforme a derecho.

El ministro explicó que será un juzgado de primera instancia el que se ocupe del expediente, pero evitó pronunciarse sobre posibles plazos. Se limitó a decir que su deseo es que el proceso judicial sea "lo más rápido posible".

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También aseguró que el Gobierno ha ido "todo lo rápido" que ha podido en el "laborioso" proceso administrativo para solicitar la extinción de la Fundación Francisco Franco.

"El resultado es un expediente sólido, riguroso y bien fundamentado jurídicamente. Y ahora la decisión final, como ustedes saben, está en manos de un juez", señaló.

En las alegaciones presentadas hasta ahora, la Fundación Francisco Franco defendió que la permanencia de la entidad está amparada por la Constitución y negó menospreciar y humillar a las víctimas del franquismo.

Ante ello, Urtasun auguró que, en esta nueva fase, la Fundación utilizará "todos los resortes legales a su alcance para tratar de impedir que este proceso judicial avance", pero agregó que él es optimista.

En paralelo al proceso de extinción judicial, el Ministerio de Cultura instó a la Abogacía del Estado a iniciar la reclamación de los casi 30.000 documentos del archivo que posee la Fundación Francisco Franco, pues considera que son de carácter público.

En respuesta al anuncio del Gobierno, fuentes de la Fundación Francisco Franco acusaron al Ejecutivo de intentar tapar con su proceso de extinción los presuntos casos de corrupción que les afectan.

Estas fuentes dijeron a EFE que, con esta decisión, el Gobierno está persiguiendo la libertad de opinión y expresión, algo que considera propio de las dictaduras socialistas.

La Fundación Francisco Franco fue constituida en 1976, un año después de la muerte de Franco, dictador español que rigió el país durante 40 años. Su objetivo es difundir y promover el estudio y conocimiento sobre la vida, el pensamiento y el legado de Francisco Franco.

La dictadura franquista comenzó en 1939, después de tres años de Guerra Civil tras un golpe de Estado contra el Gobierno republicano, y comenzó a desmontarse con la muerte del dictador en 1976.

Inspirada ideológicamente en el nacionalcatolicismo se caracterizó por una fuerte represión, especialmente en los primeros años, en los que algunos historiadores cifran en más de 150.000 las personas asesinadas por el régimen.