HRW denuncia que los combates en el este de la RDC interfieren con la ayuda humanitaria

“Las fuerzas armadas congoleñas y los grupos armados en las tierras altas de Kivu del Sur están interfiriendo en la entrega de ayuda y evitando que los civiles huyan de los combates en el este de la República Democrática del Congo (RDC)”, afirmó HRW en un comunicado.

“Los combates en curso han afectado seriamente la entrega de ayuda humanitaria y han contribuido a la escasez de alimentos en la ciudad. Las organizaciones humanitarias han tenido poco o ningún acceso a la zona durante más de un año”, añadió la organización humanitaria.

La ONU ha calificado como “graves” las restricciones humanitarias en las tierras altas de Kivu del Sur, un área que cubre partes de los territorios de Fizi, Mwenga y Uvira.

Entre enero y marzo pasado, HRW detectó ocho incidentes relacionados con ataques de drones en la zona que afectaron a la población civil, donde murieron al menos un hombre de 86 años y un niño de 14.

“No está claro si los ataques estaban dirigidos a objetivos militares. Los residentes también dijeron que decenas de cabezas de ganado murieron y varias casas fueron destruidas en ataques con drones”, añadió el documento.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

El deterioro de la situación humanitaria se aceleró después del retiro de la Fuerza de Paz de la ONU (MONUSCO) en junio de 2024 y la captura de la aldea de Minembwe por parte de los rebeldes del Movimiento 23 de Marzo (M23), apoyados por Ruanda.

Desde entonces, tanto las fuerzas congoleñas y la milicia progubernamental Wazalendo, como los rebeldes del M23 y sus aliados Twirwaneho, autodenfensas tutsis, han obstaculizado la ayuda humanitaria.

“Las instalaciones médicas han tenido una grave escasez de medicamentos y artículos de primera necesidad. La falta de productos básicos como azúcar y sal ha disparado los precios, que ahora son cinco veces más altos que en otras ciudades de Kivu del Sur”, señaló HRW.

Testimonios de residentes señalaron que tanto las autodefensas tutsis como los Wazalendos han acosado, detenido y atacado a la población u obligado a familias a proporcionar combatientes o financiación monetaria.

“Las fuentes dijeron que los Twirwaneho también habían impedido que los civiles abandonaran Minembwe, a pesar de los continuos ataques en la zona, para protegerse de ataques y reforzar su imagen de grupo de ‘defensa local’”, indicó HRW.

Mientras que los Wazalendo establecieron múltiples puntos de control cobrando entre 1.000 y 2.000 francos congoleños (entre 0,36 y 0,73 euros) a los transeúntes, con decenas de barreras instaladas a lo largo de las principales rutas.

“Las autoridades congoleñas deben controlar a la coalición Wazalendo e investigar y procesar imparcialmente a todos los responsables de abusos graves, incluidos aquellos que interfieren con la entrega de ayuda”, dijo la investigadora principal de la región de los Grandes Lagos en HRW, Clémentine de Montjoye.

La organización pidió al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, que se reunirá sobre la situación del RDC este miércoles, hacer un llamado a todas las partes beligerantes para que faciliten la entrega de ayuda humanitaria y el paso seguro de civiles, y considerar nuevas sanciones contra los comandantes abusivos.

Desde 1998, el este de la RDC vive un conflicto alimentado por grupos rebeldes y el Ejército, pese al despliegue de la MONUSCO.