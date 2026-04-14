Irak condena a muerte a un persona por terrorismo y pertenencia al Estado Islámico

Se trata de un ciudadano iraquí cuya identidad no ha sido revelada, quien fue encontrado culpable por el Tribunal Penal Central de haber llevado a cabo un atentado en 2017 en la gobernación de Diala, al oeste de Bagdad, y provocado la muerte de un militar iraquí y heridas a otros doce, según la nota.

La misma corte, que juzga a supuestos combatientes del EI, condenó el pasado día 7 a once personas por pertenecer a la organización yihadista por haber formado una "célula terrorista", "unido a la entidad terrorista a través de las redes sociales y sus páginas personales" y "planificado ataques contra instituciones estatales".

Irak ha condenado a muerte y ejecutado en la horca en los últimos años a decenas de presuntos miembros del EI, un grupo que controló amplias zonas del país árabe entre 2014 y 2017, año en el que fue derrotado territorialmente.

La última ejecución masiva tuvo lugar a finales de mayo pasado contra ocho personas condenadas por delitos similares.

También a principios de ese mismo mes, otras 11 personas fueron ejecutadas en un solo día por cargos similares.