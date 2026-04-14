Israel dice que quiere "alcanzar la paz" con el Líbano y apunta a Hizbulá como el problema

"Israel y el Líbano no tienen grandes disputas entre sí. El problema es Hizbulá", dijo Saar durante una rueda de prensa en Jerusalén, y recordó que el Gobierno libanés se comprometió a desmantelar estas milicias, para lo que Israel mirará cómo cooperar con él.

"Podemos hablar sobre los términos de un acuerdo marco para el futuro, pero recordemos siempre que el problema para la seguridad de Israel es el problema para la soberanía del Líbano: Hizbulá", insistió.

Y añadió que ese problema "debe abordarse para poder pasar a una fase diferente". "Queremos alcanzar la paz y la normalización", añadió.

Este martes, el Líbano se sienta a la mesa de negociación con Israel de forma directa por primera vez en más de cuatro décadas para tratar de poner fin a los ataques israelíes en territorio libanés, unas conversaciones de las que Hizbulá no formará parte.

El embajador israelí en Estados Unidos, Yechiel Leiter, y su homóloga libanesa, Nada Hamadeh Moawad, se reunirán en Washington seis semanas después del inicio de una guerra que deja más de 2.000 muertos en el Líbano y tras siete días del alto el fuego en Irán, del que Beirut ha preferido desvincularse para mantener una postura independiente.

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El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, formará parte de las conversaciones entre los embajadores, de acuerdo con medios locales.