JP Morgan ganó 16.494 millones de dólares en el primer trimestre, un 13 % más

Los ingresos ascendieron a 50.536 millones de dólares en los tres primeros meses del año, un 10 % más, por el impulso de la banca de inversión, donde los ingresos crecieron un 28 %, así como por el comportamiento de los mercados, especialmente la renta fija, que repuntó un 21 %, mientras que la renta variable avanzó un 17 %.

El presidente y consejero delegado de la entidad, Jamie Dimon, destacó en un comunicado que la economía estadounidense se mantuvo resiliente durante el primer trimestre del año, "con consumidores que siguen ganando y gastando, y empresas que continúan mostrando solidez".

No obstante, Dimon también alertó de los riesgos existentes para la economía como las tensiones geopolíticas y guerras, la volatilidad en los precios de la energía, la incertidumbre comercial o "las elevadas valoraciones de los activos".

El volumen medio de préstamos concedidos a sus clientes ascendió a 1,5 billones de dólares, un 11 % más que hace un año y un 2 % más que en el pasado cuatrimestre.

La media de los depósitos captados aumentó un 7 % respecto a los datos del año pasado tras llegar a los 2,6 billones de dólares.

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El margen de intereses del trimestre, la cuantía que gana la banca por hacer de intermediario de préstamos y activos, ascendió a 25.500 millones de dólares, un 9 % más que en las mismas fechas de 2025.

En cuanto a los ingresos distintos de intereses, por comisiones y otros conceptos, avanzaron un 11 % más interanual, hasta los 25.100 millones de dólares.

Excluyendo la actividad del banco en los mercados, JP Morgan también obtuvo mejores resultados.

El margen de intereses de las operaciones de banca más clásicas avanzaron un 3 % respecto al año anterior, hasta los 23.300 millones de dólares, impulsados por "el aumento de los saldos de depósitos, así como por el incremento de los saldos renovables en los servicios de tarjetas, compensados en gran medida por el impacto de la bajada de los tipos de interés".

La capacidad del banco para absorber pérdidas mejoró respecto a la del anterior balance. El capital CET1, el de máxima calidad de un banco, creció hasta los 291.000 millones de dólares, respecto a los 288.000 millones presentados en diciembre y a los 280.000 millones de hace un año.

El SLR, el coeficiente de apalancamiento suplementario que asegura solvencia ante situaciones de estrés, se redujo hasta el 5,6 %, por debajo del 5,8 % con el que terminó el año pasado, y el 6 % de hace un año.