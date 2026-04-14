La Iglesia paraguaya sale en defensa del papa y pide "lenguaje de respeto y prudencia"

"Lamentamos que las críticas se opongan a la misión de la Iglesia en la defensa de los más vulnerables", señalaron los obispos en una declaración difundida "en comunión" con el sumo pontífice.

Los responsables religiosos expresaron su "inquebrantable adhesión y comunión filial" con el papa, luego de que Trump tildara al sucesor de Pedro de "débil" y lo acusara de "complacer a la izquierda radical" y "dañar a la Iglesia católica".

"Ningún poder temporal o interés político está por encima del discernimiento de la Iglesia", advirtió el Episcopado paraguayo, al tiempo que rechazó "cualquier intento de socavar la legitimidad espiritual" del vicario de Cristo.

En ese sentido, exhortaron "a todos a mantener un lenguaje de respeto y prudencia" cuando se busca "la justicia, la paz y el bienestar de todos", e indicaron que la construcción de la paz "requiere de puentes, no de muros de confrontación".

Trump criticó el domingo en sus redes sociales a León XIV y lo acusó de ser "terrible en política exterior", después de que el pontífice se pronunciara a favor de la paz, de la "soberanía" de Venezuela tras la captura de Nicolás Maduro, en enero pasado, y en contra de guerras como la de Irán.

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Además, el gobernante publicó en su red Truth Social una imagen que parece ser creada con inteligencia artificial en la que se muestra encarnando a la figura de Jesucristo y aparentemente sanando a un enfermo postrado en una cama, que fue borrada el lunes tras una oleada de críticas.

En respuesta, el pontífice estadounidense reafirmó este lunes su compromiso con la paz y escribió un mensaje contundente: "No le tengo miedo a la Administración Trump".