La Quincena de Cineastas de Cannes presentará filmes de Argentina, Chile y Venezuela

Alonso, ya veterano de Cannes y conocido por títulos como 'Jauja' o 'Eureka', presentará este 2026 'La libertad doble', un proyecto en el que revisita su primer largometraje, titulado 'La libertad', de 2001.

El cineasta argentino, de 50 años, es un director "nacido en la Quincena" (allí presentó 'Los Muertos', 'Liverpool' y 'Fantasma'), celebró el delegado general de esta sección paralela, Julien Rejl, al presentar en un acto en París las películas de esta edición 58.

Sobre 'La libertad doble', Rejl señaló que no es exactamente "un ejercicio de estilo" en el que Alonso busque rehacer su primer largometraje 25 años después.

Al contrario, la película no trata solo de volver a encontrarse con el protagonista del documental original (que a su vez estuvo también en Cannes, en la sección 'Una cierta mirada' del festival principal), sino también de ir en busca de nuevos elementos.

Por su parte, 'La muerte no tiene dueño' será el proyecto presentado por Jorge Thielen Armand, que es el tercer largometraje de su carrera y que cuenta la historia de una mujer que retorna a la plantación de su padre para venderla.

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Ese viaje, según avanzó Rejl, le sirve al cineasta venezolano de 36 años para hacer un "retrato de fondo de Venezuela", con "violencia", "nihilismo" y "desigualdades sociales"

Sotomayor por su parte abordará en 'La perra' la historia de una mujer, en un exótico entorno de pescadores, que pierde a su can.

Eso hace "eco con la desaparición de un niño varios años antes", desveló Rejl sobre el que es el tercer largometraje de la realizadora de 41 años que en 2018 se convirtió en la primera mujer en obtener el premio a Mejor Dirección en el Festival de Cine de Locarno, por 'Tarde para morir joven'.

Estas selecciones latinoamericanas en el apartado de largometrajes -que contará con 19 filmes en total- se complementarán con la presentación, en la sección de cortometrajes, de 'Madrugada', una historia guatemalteca de vampiros firmada por Sebastián Lojo.

El filme inaugural de la Quincena, que comenzará el 13 de mayo, será 'Butterfly Jam', el primer filme en inglés de Kantemir Balagov, que cuenta una historia familiar con Riley Keough, Barry Keoghan y Harry Melling en el reparto, entre otros nombres.

La clausura será el 23 de mayo con el último filme del francés Quentin Dupieux, conocido por sus oscuras comedias y que en esta ocasión presentará la cinta animada 'Le vertige'.

Otros filmes que sobresaldrán en la selección de esta sección paralela en 2026 serán una reinvención de la ópera 'Carmen' a cargo de Sébastien Laudenbach, la última película del veterano director francés Alain Cavalier.

La Quincena fue creada en 1969 por la Sociedad de Realizadores de Filmes (SRF) para descubrir, con espíritu independiente, películas de jóvenes autores y celebrar las obras singulares de directores reconocidos.

A lo largo de los años han participado en ella cineastas como George Lucas, Martin Scorsese, Ken Loach o Jim Jarmusch.