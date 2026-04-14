La reina emérita Sofía participa de una conferencia mundial del Alzheimer en Lyon

La cita, que se celebra hasta el 16 de abril en el Palacio de Congresos de la ciudad francesa del sureste del país, reunirá a más de un millar de expertos, investigadores, responsables políticos y asociaciones de todo el mundo.

No es un congreso médico al uso. Es, más bien, un punto de encuentro donde ciencia, políticas públicas y experiencias personales se cruzan para intentar dar respuesta a una realidad cada vez más urgente: el avance global del Alzheimer y otras demencias.

El contexto es claro, ya que el envejecimiento de la población está disparando el número de casos y la presión sobre los sistemas sanitarios.

Hoy, más de 55 millones de personas viven con demencia en el mundo, y las previsiones apuntan a que esa cifra podría casi triplicarse en las próximas décadas, alertan los organizadores de la conferencia. Cada tres segundos se diagnostica un nuevo caso y, en paralelo, crece también el impacto económico y, sobre todo, humano de una enfermedad que sigue sin cura.

En ese escenario, la conferencia de Lyon se plantea como un espacio para buscar "soluciones para hoy y para mañana", lema de esta edición. A lo largo de tres días, se abordarán desde los avances en diagnóstico precoz -uno de los grandes frentes actuales- hasta los nuevos tratamientos, pasando por el apoyo a cuidadores o las desigualdades entre países en el acceso a la atención.

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DLa reina emérita es desde 2018 embajadora global de la organización Enfermedad de Alzheimer Internacional (ADI, en sus siglas en inglés), en reconocimiento a una implicación sostenida durante décadas.

A través de la Fundación Reina Sofía, creada en 1977, ha impulsado proyectos de investigación, centros especializados y programas de atención a pacientes y familias.

En España, su nombre está directamente asociado a uno de los principales centros de referencia en Alzheimer, pero su acción ha ido más allá de las fronteras nacionales, promoviendo la cooperación internacional y la sensibilización social.

Ese compromiso tiene también una dimensión personal y constante. A lo largo de los años, la reina emérita ha insistido en la necesidad de reforzar la investigación y avanzar en el diagnóstico temprano, pero sin perder de vista la calidad de vida de los pacientes. "Debemos seguir trabajando para prevenir o retrasar la enfermedad", ha defendido en distintas ocasiones, en línea con el enfoque que domina hoy la investigación.

Su presencia en Lyon responde, en parte, a ese papel de puente entre la ciencia y la sociedad. En un congreso donde conviven investigadores punteros y asociaciones de familiares, su figura aporta visibilidad mediática y refuerza el mensaje político: el Alzheimer no es solo un reto médico, sino un desafío social de primer orden.

También subraya una idea clave que atraviesa toda la conferencia: la necesidad de actuar a múltiples niveles.

Enfermedad de Alzheimer Internacional, la organización que impulsa el encuentro, trabaja precisamente en esa dirección, conectando asociaciones de más de cien países y promoviendo estrategias globales alineadas con el plan de acción de la Organización Mundial de la Salud.