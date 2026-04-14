Los iraníes viven con alivio la tregua, pero con el temor a que se renueven los ataques

El parque Mellat del norte de Teherán es un claro ejemplo de ese regreso de la vida con familias paseando, parejas que caminan de la mano y niños en bicicletas, una imagen opuesta al vacío que ofreció este lugar durante los 39 días de ataques.

Cerca del parque se encuentra la televisión estatal iraní, que fue bombardeada en dos ocasiones, además de una importante comisaria que también fue objetivo estadounidense e israelí, por lo que la zona se encontraba desierta en las últimas semanas.

Ahor,a muchos de los residentes que dejaron la zona y la capital han regresado y aprovechan el buen tiempo de la primavera para salir a las calles, aliviados.

"El alto el fuego ha sido un gran alivio, sobre todo para mis nietos, que se asustaban mucho con las explosiones", explica a EFE Alí, un hombre de negocios que vive cerca del parque.

El empresario afirma que si vuelven los ataques se irán de nuevo, pero cree que no será necesario.

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Considera que la tregua se extenderá y que Teherán y Washington llegarán algún tipo de acuerdo, a pesar del aparente fracaso de las negociaciones del sábado pasado en Pakistán.

Allí, la delegación encabezada por el presidente del Parlamento iraní, Mohamad Baqer Qalibaf, y el vicepresidente estadounidense, JD Vance, protagonizaron el encuentro de más alto nivel entre los dos países desde la fundación de la República Islámica en 1979, pero tras 21 horas de conversaciones las conversaciones se detuvieron y parecía que hasta ahí había llegado la diplomacia.

Sin embargo, ahora abundan las especulaciones de que los dos históricos rivales volverán a reunirse en Islamabad en busca de un acuerdo acerca del programa nuclear iraní, el estrecho de Ormuz y los misiles balísticos de Teherán.

Y Alí cree que la República Islámica tiene mejores cartas para negociar que antes de la guerra tras "haberse defendido mucho mejor de lo que se esperaba en el campo de batalla" y con el control de Ormuz.

Pero duda de que un eventual acuerdo beneficie a los iraníes de a pie: "Beneficiará más a los gobernantes que a la gente", sostiene.

El empresario expresa su temor al estado del país tras la guerra, con enormes pérdidas económicas y un proceso de reconstrucción por delante que le provoca incertidumbre.

Poco optimista se presenta Yusef, iraní de religion judía de 33 años, quien se encuentra en el parque Mellat con su familia, adonde viene a menudo tras el comienzo de la tregua, y cree que los bombardeos se reanudarán.

"No creo que Irán pueda llegar a un acuerdo con Estados Unidos", dice.

Defiende a su país pero al mismo tiempo critica el programa nuclear iraní, que ha costado enormes cantidades de fondos que se podían haber investido en otras cuestiones, explica, y además le ha traído problemas con la comunicad internacional.

"¿De qué ha valido el enriquecimiento (de uranio)? Podrían desarrollar el país y otras industrias con tanto dinero que han gastado en ello", dice.

No lejos de allí ha reabierto una pequeña frutería que se encontraba cerrada desde el comienzo de la guerra.

El dueño, Jafar, explica que cuando atacaron la cercana televisión estatal la onda expansiva le tiró al suelo. Junto con su familia abandonó la capital y reabrió el sábado.

El frutero espera que se prolongue la tregua y se firme algún tipo de acuerdo, en parte por cuestiones económicas. Mantuvo la tienda cerrada casi 40 días y ha afectado su bolsillo, en un país que vive una crisis económica con una inflación del 70 % y una moneda en continua devaluación.

"Si se reanudan los bombardeos, no puedo irme de nuevo", afirma.