Los obispos españoles censuran los "ataques burdos" de Trump al papa León XIV

"Quiero expresar una vez más la comunión con el papa, el apoyo al papa y el salir al paso de ataques tan burdos", manifestó Argüello en declaraciones a la prensa después de participar en un acto en la Fundación Pablo VI en la capital de España.

Desde el principio, León XIV "ha querido hacer de la paz en el mundo y de la búsqueda de medios concretos para la paz, una de las líneas de fuerza de su pontificado", según el prelado español.

"Agradezco esta oportunidad para poder decir, en nombre de la Iglesia en España, de cada una de sus diócesis, de las realidades de todo tipo de la Iglesia, nuestro apoyo al papa en su búsqueda de caminos, de diálogo, de justicia, que hagan posible la paz", incidió.

Trump dijo que León XIV es "terrible en política exterior", en alusión a sus críticas contra la guerra de Irán, y le instó a "dejar de complacer a la izquierda radical".

Esto se añade a la publicación de una imagen que parece ser creada con inteligencia artificial en la que el presidente estadounidense se muestra encarnando a la figura de Jesucristo y aparentemente sanando a un enfermo postrado en una cama.

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Al inédito ataque verbal del presidente de Estados Unidos contestó el propio pontífice este lunes, para reafirmar su compromiso con la paz y con un mensaje contundente: "No le tengo miedo a la administración Trump".

León XIV estará en España del 6 al 12 de junio, concretamente en las ciudades de Madrid, Barcelona, Las Palmas de Gran Canaria y Santa Cruz de Tenerife, estas dos últimas en las islas atlánticas de Canarias.