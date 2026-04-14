Los precedentes en España de la regularizaciones extraordinaria de inmigrantes

En la UE se llevaron a cabo más de 40 regularizaciones extraordinarias de inmigrantes desde los noventa, las últimas en Italia (2020) y Portugal (2021) con motivo de la pandemia, que podrían haber beneficiado a 130.000 y 374.000 personas, respectivamente.

En España, la última regularización se produjo en 2005, durante el mandato del socialista José Luis Rodríguez Zapatero. Fue pactada con todas las fuerzas políticas (menos los conservadores del Partido Popular), los agentes sociales y las ONG, y posibilitó que 576.506 extranjeros salieran de la situación irregular.

Fue la regularización de mayor alcance hasta el momento y, por primera vez, se vinculó de forma directa al mercado laboral, ya que se exigía un contrato de trabajo firmado por un empresario.

Los dos primeros procesos extraordinarios se aprobaron también gobernando los socialistas, en este caso Felipe González, en 1985 y en 1991, y benefició a más de 135.000 personas.

En la primera, el único requisito fue acreditar una estancia en España desde antes del 24 de julio de 1985.

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Ya con el conservador José María Aznar el poder, en 1996 se diseñó un modo de conceder la documentación legal a quienes hubieran tenido alguna vez un permiso de residencia y sus familiares, siempre que hubieran estado en España antes del 1 de enero de aquel año. Fueron regularizados 21.294 inmigrantes.

Cuatro años más tarde, los conservadores acometieron un proceso mucho más amplio. Se exigió a los extranjeros haber entrado en España antes del 1 de junio de 1999 y haber contado en algún momento con un permiso o haberlo solicitado. Consiguieron la documentación 264.153.

En 2001 hubo otro proceso extraordinario, pero solo para los ecuatorianos.

El 3 de enero de ese año, doce inmigrantes del Ecuador que carecían de permisos de residencia y trabajo murieron en un accidente de tráfico en la población de Lorca, cuando un tren arrolló la furgoneta en la que iban a trabajar al campo.

La tragedia llevó a cerrar un acuerdo con las autoridades del país sudamericano para una "operación humanitaria de regularización", que financiaría el retorno voluntario de ecuatorianos a su país para obtener allí un permiso de residencia y trabajo en España. Más de 20.000 lo consiguieron.

La regularización más grande durante los gobiernos de Aznar (1996-20024) fue la de 2001, por arraigo de 239.174 inmigrantes, que tuvieron que demostrar que se encontraban en España desde principios de años, su incorporación real o potencial al mercado de trabajo, una anterior residencia regular en el país o vínculos familiares con residentes legales.

Para acogerse a la regularización aprobada hoy por el actual Gobierno de izquierda son necesarios cinco meses ininterrumpidos de residencia en el país antes del 1 de enero pasado, así como carecer de antecedentes penales y no suponer una amenaza para el orden o la seguridad públicos. Podrían beneficiarse medio millón de personas al menos.