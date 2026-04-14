Lukashenko llama a la movilización de la sociedad bielorrusa

“Necesitamos movilizarnos ahora para sobrevivir en estos tiempos difíciles. Son tiempos inciertos, además. Como presidente, no sé para qué prepararlos”, dijo Lukashenko.
Agregó que lo que hay que hacer es “trabajar para vivir” y no para “sobrevivir”.
“¿Y qué vendrá después? Nadie sabe qué pasará, qué se inventarán los que están en el poder", agregó.
Previamente, Lukashenko declaró que se está librando una guerra contra Bielorrusia, pero en el frente ideológico.
Bielorrusia se encuentra ahora en pleno proceso de normalización de sus relaciones con Estados Unidos y ha liberado a numerosos presos políticos a cambio del levantamiento de sanciones contra varias de sus empresas estatales.
Según las autoridades de ambos países, se está barajando un viaje del líder bielorruso a Washington.