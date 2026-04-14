Más de 150 arrestos en diez años, fruto de alianza antiterrorista entre Marruecos y España

Según datos facilitados a EFE por la Oficina Central de Investigaciones Judiciales de Marruecos (BCIJ, brazo judicial de la inteligencia interna), la colaboración con la Comisaría General de Información (CGI) de España ha permitido desmantelar más de 30 células conjuntas desde 2015, año de creación de este órgano antiterrorista marroquí.

La última operación conjunta, del 25 de marzo, se saldó con la detención de dos sospechosos en Tánger (norte de Marruecos), y del presunto cabecilla en Mallorca (España), en una acción coordinada entre el BCIJ -dependiente de la Dirección General de Vigilancia del Territorio Nacional (DGST, inteligencia)- y la CGI de la Policía Nacional española.

Según las mismas fuentes, la célula participaba en la financiación y el apoyo logístico a combatientes del EI en Somalia y preparaba un atentado en territorio español.

La investigación ha permitido trazar el perfil de los tres detenidos, de entre 35 y 43 años.

Los dos arrestados en Tánger son marroquíes. Uno se radicalizó con propaganda del EI y llegó a ser un eslabón financiero entre el jefe de la red y familias de combatientes en Somalia. El otro abrazó la ideología del Frente Al Nusra (antigua filial de Al Qaeda en Siria) y posteriormente la del EI, influido por un compañero combatiente.

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El cabecilla, arrestado en Mallorca, está considerado el elemento "más peligroso", responsable de planificar el atentado en España y canalizar el envío de fondos a Marruecos para su distribución entre las esposas de combatientes marroquíes en Somalia.

Madrid y Rabat comparten de forma sistemática información sobre "lobos solitarios", células terroristas y combatientes extranjeros, lo que facilita una colaboración operativa que ha permitido desmantelar, desde 2015, más de treinta células terroristas, con 153 detenidos: 84 en España y 69 en Marruecos.

Entre los arrestados hay tanto marroquíes como españoles y personas de otras nacionalidades, lo que, según el BCIJ, refleja el carácter transfronterizo de la amenaza yihadista y la "eficacia" de la cooperación bilateral.

El BCIJ destaca varias operaciones que, a su juicio, evitaron atentados de especial gravedad en España. Entre ellas, la desarticulación de una célula afín al EI en 2017, con cinco detenidos en Marruecos y uno en Melilla.

Otra, desarticulada en 2019, integrada por cuatro miembros -uno en España y tres en Marruecos-, interesada en fabricar explosivos para atacar objetivos de seguridad en ambos países; y una operación más en 2024 que desmanteló una red de nueve individuos afines al EI repartidos entre el norte de Marruecos y las ciudades españolas de Ceuta, Madrid e Ibiza.

Los servicios marroquíes aseguran no disponer, hasta la fecha, de datos confirmados sobre la presencia de combatientes españoles en las filas del EI en el Sahel (Burkina Faso, Mali y Níger) o en Somalia, y sitúan el principal foco de riesgo procedente de España en las células de apoyo dedicadas a la financiación y al reclutamiento.

En cuanto a los yihadistas marroquíes presentes en estas regiones, Rabat estima que su número supera el centenar.

La operación de Tánger y Mallorca confirma que la cooperación hispano-marroquí se mantiene en primera línea de los esfuerzos internacionales contra el terrorismo, según los responsables de seguridad en Marruecos, con un enfoque que combina intercambio de inteligencia, acción policial simultánea, coordinación judicial y seguimiento de los flujos financieros.

Asimismo, subrayan que la colaboración con España ha superado el marco de una coordinación puntual para convertirse en "una asociación permanente basada en la confianza mutua" y en el intercambio preventivo de información y de buenas prácticas.

La rapidez en el intercambio de alertas y en la apertura de investigaciones conjuntas ante cualquier indicio de células incipientes es, según el BCIJ, uno de los rasgos distintivos de este dispositivo bilateral.