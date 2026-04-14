México atribuye a la Familia Michoacana secuestro del alcalde de Taxco y de su padre

"Todo indica que es (atribuible) a la Familia Michoacana", precisó el funcionario durante la conferencia de prensa presidencial, en referencia a uno de los grupos criminales que opera en esa región del sur de México.

El secretario informó que Juan Andrés Vega Carranza, presidente municipal de Taxco de Alarcón, en el estado de Guerrero, y su padre, Juan Vega Arredondo —privado de la libertad el pasado 11 de abril— fueron hallados luego de un despliegue coordinado entre fuerzas federales y autoridades estatales.

De acuerdo con el titular de la SSPC, el padre del edil había sido reportado como desaparecido sin que existiera una exigencia económica.

"Posteriormente tenemos conocimiento de que fue interceptado mientras circulaba en la carretera Taxco - Cuernavaca. De ahí se inicia el primer despliegue operativo de búsqueda y se encuentra el vehículo el día 12 (de abril)", indicó.

Tras estos hechos, el alcalde inició su propia búsqueda, pero también fue reportado como no localizado horas después.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

García Harfuch explicó que la operación incluyó labores de inteligencia para ubicar posibles rutas de traslado hacia el Estado de México, donde finalmente ambas víctimas fueron encontradas, "y resguardados por la Secretaría de Seguridad del Estado de México”, dijo.

Detalló la magnitud del operativo coordinado entre fuerzas federales y estatales, en el que participaron la Defensa Nacional, Marina, Guardia Nacional y fiscalías.

El secretario subrayó que las investigaciones continúan para dar con los responsables, en un caso en el que también se han identificado antecedentes de amenazas.

El caso ocurre en Taxco de Alarcón, uno de los principales destinos turísticos de Guerrero, que recientemente registró alta afluencia durante la Semana Santa, pero que también enfrenta la presencia de grupos delictivos que disputan el control de la zona mediante extorsión y violencia.