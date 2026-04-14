Modi rompe el silencio de India y habla con Trump tras negociaciones con Irán en Pakistán

"Abordamos la situación en Asia Occidental y subrayamos la importancia de mantener el estrecho de Ormuz abierto y seguro", señaló Modi en su cuenta de X tras confirmar haber recibido una llamada del mandatario estadounidense.

El primer ministro indio añadió que repasaron los avances en su cooperación bilateral y acordaron seguir reforzando su alianza estratégica en todos los sectores.

La llamada entre los dos líderes duró casi 40 minutos, según informaron distintos medios locales.

El embajador de Estados Unidos en la India, Sergio Gor, calificó en su cuenta de X el contacto entre los mandatarios como una conversación "muy positiva y productiva", instando a la población a permanecer atenta a próximos anuncios.

A la vez, el ministro de Asuntos Exteriores indio, S. Jaishankar, también conversó este martes con su homólogo israelí, Gideon Sa'ar, para coordinar rutas de suministro ante la crisis en el estrecho de Ormuz.

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Esta es la primera conversación entre Modi y Trump tras el estancamiento de las negociaciones el pasado fin de semana en Islamabad entre Washington y Teherán.

A diferencia de potencias como China o la Unión Europea, la India no ha establecido interlocución con Islamabad desde el inicio del conflicto el 28 de febrero.

El Gobierno indio evita así validar el papel de Pakistán como intermediario entre ambos países, mientras Islamabad, según informaron a EFE fuentes diplomáticas, busca celebrar una segunda ronda de contactos a finales de esta semana o principios de la próxima.