Once meses de cárcel para exlíder opositor en Turquía por insultar a Erdogan en 2013

Erdogan había denunciado en 2013 a Kiliçdaroglu, entonces jefe del partido socialdemócrata CHP, por criticarlo en varios mítines en la ciudad de Mersin, en el sur del país, y luego en Ankara, con palabras que los abogados del mandatario consideraban "insultos a un funcionario".

Ahora, un tribunal de Mersin ha condenado a Kiliçdaroglu, jefe del CHP de 2010 hasta 2023, a once meses y veinte días de cárcel, pero suspendiendo la pena, por lo que el político no tiene que ingresar en prisión.

Durante una década, los abogados de Erdogan interpusieron en los tribunales civiles denuncias contra decenas de discursos políticos de Kiliçdaroglu, al considerarlos insultantes, con numerosas condenas que obligaban al jefe opositor a pagar indemnizaciones a su adversario.

Kiliçdaroglu tuvo que dejar la jefatura del partido al perder las elecciones en un congreso del CHP en noviembre de 2023 contra el actual dirigente, Özgür Özel, con el que mantiene una relación tensa, hasta el punto de que ambos no se saludan cuando coinciden en actos del partido.

Los abogados de Erdogan también interponen con frecuencia denuncias contra Özel por sus discursos, exigiendo indemnizaciones.