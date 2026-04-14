ONG de Túnez alerta del creciente "discurso racista" en las instituciones del Estado

Según el FTDES, las declaraciones del legislador -por las que horas más tarde se disculpó- rememoran un tipo de discurso que comenzó en febrero de 2023, y se ha ido repitiendo en los últimos años, cuando el presidente del Gobierno, Kais Said, se refirió a los migrantes del África subsahariana como una amenaza demográfica para Túnez.

Entonces, Said defendió medidas urgentes contra lo que definió como "hordas de inmigrantes ilegales" llegados de países vecinos, cuya presencia -aseguró- es fuente de "violencia, crímenes y actos inaceptables", debido a una "inmigración que forma parte de una empresa criminal nacida en los albores de este siglo, para cambiar la composición demográfica".

Para el FTDES, que considera que estas afirmaciones reiteradas son una "vergüenza nacional", el racismo es un "crimen" que "propaga el miedo y la división dentro de la sociedad", y las declaraciones que lo promueven "violan los valores de la igualdad y el respeto".

Ante esta situación, la ONG instó a la "activación inmediata" de mecanismos de responsabilidad penal, una labor que -consideró- el Estado debe afrontar sin demora para hacer frente a "un atentado flagrante a la dignidad humana".

La organización recordó que el Parlamento "lideró" anteriormente campañas destinadas a difundir miedo a los migrantes y promovió "narrativas falsas" sobre el "cambio demográfico" a través de "diversas plataformas mediáticas, contribuyendo a la difusión de un discurso discriminatorio, alimentando la hostilidad entre la sociedad".

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Asimismo, mostró su "absoluto" rechazo a toda forma de justificación del racismo, violación o normalización de estos actos u otros similares.