Policía de Bahamas libera a estadounidense sospechoso de desaparición y muerte de esposa

En un comunicado en las últimas horas, la Policía bahamense detalla que Hooker, de 58 años, quien había estado bajo su custodia desde el pasado 8 de abril en Marsh Harbour, Abaco, "fue dejado en libertad".

Según explica la Policía en la nota, Hooker fue lbierado luego de que las autoridades consultaran con los fiscales, quienes recomendaron no presentar cargos en este momento, mientras la investigación continúa.

Hooker, dijo a la Policía que su esposa, Lynette Hooker, de 55 años, cayó por la borda la noche del 4 de abril mientras viajaban en una lancha motorizada de ocho pies (2,4 metros) desde Hope Town hacia Elbow Cay.

De acuerdo con los medios, la mujer presuntamente desapareció mientras se encontraba en su embarcación 'Soulmate' junto a su esposo en aguas de Bahamas.

El hombre alegó que la mujer cayó al mar cuando la embarcación chocó con una fuerte ola en medio del trayecto y no pudo ser rescatada.

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"A pesar de todos los desesperados intentados para llegar a ella, los vientos y las corrientes me alejaban", publicó Brian Hooker el pasado 8 de abril en sus redes sociales.

Por otro lado, familiares de la mujer han expresado dudas sobre lo ocurrido.

En particular, la hija de Hooker, identificada como Karli Aylesworth, quien pidió que el caso sea investigado a fondo y mencionó antecedentes de conflictos en la relación.

Aylesworth contó al canal estadounidense NBC News que le es "improbable" que su madre "solo se cayera" de la embarcación, al ser esta una viajera experimentada.

El matrimonio, que lleva casado más de dos décadas y residía en Onsted, Michigan (EE.UU.), documentaba y publicaba sus viajes en las redes sociales bajo su nombre 'The Sailing Hookers'.

Aylesworth dijo además que la relación matrimonial se encontraba "volátil" y que contaban con un historial "de no llevarse bien, especialmente cuando tomaban" bebidas alcohólicas.

Antes de su detención, el esposo había dado declaraciones públicas en las que aseguró que se encontraba afectado por lo ocurrido y que intentó auxiliar a su esposa, pero no lo logró.

También se informó que, tras el hecho, el hombre navegó durante varias horas hasta llegar a tierra firme para alertar a las autoridades, lo que permitió activar un operativo de búsqueda en la zona.