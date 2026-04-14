Rusia dice que ataques de Ucrania contra central de Zaporiyia se reanudaron tras tregua

"Tras la tregua de Pascua, se reanudaron los bombardeos. Una de las consecuencias fue la interrupción del suministro eléctrico en la línea Ferrosplavnaya, la única operativa en ese momento", dijo el director de la agencia atómica rusa, Alexái Lijachov, citado por la agencia Interfax.

Agregó que se trata de "la decimocuarta interrupción total del suministro eléctrico en la central".

Mientras, el gobernador de Zaporiyia designado por Rusia, Yevgueni Balitski, afirmó que los ataques ucranianos también dejaron sin electricidad "de forma completa o parcial" un total de cinco municipios de la región.

La última reunión trilateral para la paz en Ucrania tuvo lugar a finales de febrero en Ginebra.

Moscú y Kiev siguen lejos de acercar posturas, sobre todo en la cuestión territorial, ya que el Kremlin exige la entrega completa de las regiones de Donetsk y Lugansk, y tampoco existe acuerdo sobre el control futuro de la central de Zaporiyia, la mayor de Europa, entre otros puntos.