Sánchez defiende que a Europa le interesa estrechar lazos con China desde el pragmatismo

Sánchez, que se encuentra de visita oficial en el gigante asiático desde la víspera, subrayó en una rueda de prensa tras reunirse con el presidente chino, Xi Jinping, que España es un país "profundamente europeísta" y apeló a ese "contexto de defensa y priorización de principios y valores" a la hora de "estrechar lazos y construir puentes".

"Lo que queremos es poder contribuir de forma activa a la creación de un nuevo orden global que traiga la paz definitivamente al mundo", dijo el gobernante español, quien habló con Xi de la "grave situación" en Irán, Gaza, Líbano y Ucrania y animó al Gobierno chino a "continuar contribuyendo de forma activa a reformar" el sistema de gobernanza multilateral.

El orden internacional predominante desde la segunda mitad del siglo XX "está siendo desgraciadamente socavado por actores no menores en el orden internacional", denunció Sánchez, quien señaló que frente a quienes niegan o se lamentan de esa realidad, España prefiere dedicar sus esfuerzos a "reformar un orden internacional que ha garantizado la paz durante muchas décadas"

"Un orden internacional renovado del que sin duda alguna una potencia media como España se beneficiaría, y también Europa y el mundo entero", apuntó.

El jefe del Ejecutivo español sostuvo además que su país ha querido "animar" a China a que "aumente sus esfuerzos para combatir la emergencia climática como está haciendo (...) y también lógicamente que contribuya con su hacer diplomático a resolver los conflictos y guerras que asolan al mundo".

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Además, en el plano económico, Sánchez resaltó que Pekín debe ver a Europa y a España como lugares en los que invertir y como socios con los que poner en marcha proyectos industriales, y aseguró que en su encuentro con Xi Jinping encontró al otro lado de la mesa "comprensión y voluntad de trabajo para alcanzar ese equilibrio" comercial.

Así, defendió el objetivo de su Gobierno de ampliar y diversificar las relaciones con China en ámbitos como el comercial, el industrial y el tecnológico y reiteró que trasladó al líder chino la necesidad de corregir el "excesivo" desequilibrio comercial entre ambos países y avanzar hacia unos intercambios "más equilibrados".

Sánchez, cuya visita al país asiático es la cuarta en cuatro años, se reunirá esta tarde en Pekín con el presidente del Comité Permanente de la Asamblea Nacional Popular, Zhao Leji, y con el primer ministro, Li Qiang, con quien firmará casi una veintena de acuerdos bilaterales.