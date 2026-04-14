Sánchez lamenta amenazas por la postura española sobre Irán, que "no debe ofender a nadie"

Sánchez hizo estas declaraciones en una comparecencia ante los medios al término de su reunión con el presidente chino, Xi Jinping, en respuesta a una pregunta acerca de si sus mensajes sobre el deterioro del orden internacional podían ofender al presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

"España tiene una posición coherente en materia de política exterior. No debe de ofenderse nadie", respondió el jefe del Ejecutivo, que reivindicó la defensa de "un orden internacional basado en reglas" y rechazó que prospere "la ley de la selva".

En ese contexto, lamentó que quienes critican a gobiernos que, según su criterio, violan el derecho internacional, tengan que verse luego "sometidos a la amenaza de esos países", en una referencia velada a Estados Unidos e Israel tras la crisis abierta por la guerra con Irán.

La expresión de Sánchez coincidió con la utilizada horas antes por Xi al inicio de la reunión bilateral en el Gran Palacio del Pueblo, cuando afirmó que China y España están "del lado correcto de la historia" frente a la "ley de la selva", en un momento en el que, según dijo, el derecho y el orden internacional se han visto "gravemente socavados".

El mandatario español subrayó que el marco multilateral surgido tras la Segunda Guerra Mundial ha traído "la mayor época de prosperidad y de paz en el mundo" y recalcó que, desde la perspectiva de España, respetar el derecho internacional no es solo una cuestión moral, sino también de interés nacional.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

"Nosotros no vamos a tener ningún problema en continuar estando del lado correcto de la historia, de defender lo que consideramos que es justo", añadió.

Sánchez se reunirá esta tarde en Pekín con el primer ministro, Li Qiang, y con el presidente del Comité Permanente de la Asamblea Nacional Popular (Legislativo), Zhao Leji.

El lunes, en la primera jornada oficial del viaje, pidió a China una mayor implicación para contribuir al fin de conflictos como los de Irán y una mayor apertura comercial para reducir déficits como el que mantiene España con el país asiático.