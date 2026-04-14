Senador demócrata comprende y no le "sorprende" que España no apoye la guerra contra Irán

"No estoy sorprendido de que España y otras naciones, como Reino Unido, no estén apoyando a Estados Unidos porque estamos causando daño a sus economías y, además, la guerra en Irán comenzó sin una conversación previa con ellos", explicó Kaine en declaraciones a EFE.

El senador, que fue candidato a vicepresidente con Hillary Clinton en las elecciones de 2016, destacó que "España es un gran amigo de los Estados Unidos y un miembro de la OTAN, pero España y otras naciones no están apoyando la guerra en Irán por muchas razones".

Uno de los motivos por los que el demócrata entiende que muchos aliados tradicionales de Estados Unidos han marcado distancia con la intervención militar en Irán es "porque el presidente Donald Trump no mantuvo ninguna conversación dentro de la OTAN sobre la guerra en Irán antes de que comenzara. Si quiere apoyo, debe tener una conversación y explicar las razones para justificar la operación".

Trump ha realizado varias declaraciones contra España por negarse a colaborar militarmente en la guerra contra Irán, sobre todo por no permitir el uso de las bases militares de Rota y Morón o de su espacio aéreo.

Llegó a calificar a España de "aliado terrible", "perdedora" y país "hostil con la OTAN" ,y aseguró que "no juega en equipo y nosotros tampoco vamos a jugar en equipo con España".

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No es la primera vez que el presidente arremete contra España y recurrió una vez más a su estrategia de presión con asuntos económicos para influir en las relaciones internacionales al amenazar a principios del pasado mes de marzo con romper "todo el comercio con España".

El enfado de Trump con los países habituales aliados de Estados Unidos y que no han apoyado todas sus decisiones en la intervención militar en Irán no se ha limitado a España, sino que se ha extendido a los miembros de la OTAN, a quienes ha llegado a calificar como "cobardes" y ha afirmado que está planteándose seriamente que su país abandone la Alianza Atlántica.

En medio de este clima de tensión entre el gobierno estadounidense y sus tradicionales aliados, el senador Kaine lanza un mensaje conciliador y de orden en las relaciones geopolíticas.

"España ha apoyado en anteriores ocasiones a Estados Unidos cuando hay una acción militar que es necesaria para la seguridad del mundo, pero ahora el presidente ha comenzado una guerra que está causando daño económico y ha lanzado palabras de odio sobre la OTAN", recapitula.