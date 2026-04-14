Sharif iniciará una gira por el Golfo y Turquía ante nueva fase del diálogo EEUU-Irán

La gira, que según fuentes citadas por la cadena local Geo News fue reprogramada para ampliar su alcance, comenzará en Riad. Allí, Sharif se reunirá con el príncipe heredero saudí, Mohamed bin Salmán, para analizar el estado de las relaciones bilaterales y las implicaciones de las recientes conversaciones directas entre Estados Unidos e Irán.

La agenda del mandatario paquistaní en Doha y en Ankara incluirá consultas sobre la situación en el estrecho de Hormuz y los preparativos para una eventual próxima ronda de contactos entre Washington y Teherán.

El objetivo de estos encuentros es estabilizar la dinámica regional después de que las 21 horas de diálogo del pasado fin de semana concluyeran sin un acuerdo formal.

Pakistán ha asumido un papel mediador central para intentar poner fin a la guerra en Oriente Medio, facilitando el contacto de mayor nivel entre ambas potencias desde la Revolución Islámica de 1979. Sin embargo, tras el cierre de la reunión, el inicio de un bloqueo naval por parte de Estados Unidos sobre puertos iraníes ha aumentado todavía más las tensiones.

El primer ministro paquistaní aseguró anoche que "se están haciendo todos los esfuerzos necesarios para resolver los asuntos que aún quedan pendientes", sin mencionar ningún detalle sobre esta gira.