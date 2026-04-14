Somalia mata a 27 yihadistas durante una operación "a gran escala" en el sur del país

Las fuerzas somalíes se encuentran inmersas en una operación terrestre "a gran escala" en diferentes zonas de los distritos de Jilib, Xagar y Afmadow, donde lograron "avanzar por tierra" apoyados por ataques aéreos de sus socios internacionales, detalló el Ministerio en su cuenta de la red social X.

Al menos 27 terroristas, incluidos altos cargos del grupo, murieron en estas operaciones, en las que las tropas también lograron incautar ametralladoras, lanzacohetes RPG, rifles AK-47 y minas terrestres, entre otros equipos militares.

Somalia ha impulsado las operaciones contra Al Shabab desde que el presidente del país, Hassan Sheikh Mohamud, anunció en agosto de 2022 una "guerra total" contra los yihadistas, en la que a menudo colaboran militarmente la misión de la Unión Africana (UA) en el país y Estados Unidos, que suele apoyar con bombardeos aéreos.

Al Shabab, grupo afiliado desde 2012 a la red terrorista de Al Qaeda, perpetra frecuentes atentados para derrocar al Gobierno central, respaldado por la comunidad internacional, e instaurar un estado islámico de corte wahabí (ultraconservador).

El grupo domina áreas rurales del centro y el sur de Somalia, y ataca también a países vecinos como Kenia y Etiopía.

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Somalia vive en un estado de conflicto y caos desde 1991, cuando fue derrocado el dictador Mohamed Siad Barre, lo que dejó al país sin gobierno efectivo y en manos de milicias islamistas y señores de la guerra.