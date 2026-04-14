Trump urge al Reino Unido a perforar en el mar del Norte ante crisis energética por Irán

"Europa necesita energía desesperadamente, y sin embargo, el Reino Unido se niega a explotar el petróleo del Mar del Norte, uno de los yacimientos más grandes del mundo. ¡Trágico!", escribió Trump en su red Truth Social.

El republicano reivindicó que Aberdeen, el mayor puerto marítimo del nordeste escocés y centro clave de la industria petrolera, debería "estar en pleno auge" pero, en cambio, Noruega está ganando "una fortuna" vendiendo su petróleo al Reino Unido "al doble de precio", dijo.

"El Reino Unido, que está mejor situado en el mar del Norte para fines energéticos que Noruega, debería ¡PERFORAR, CARIÑO, PERFORAR! Es una locura que no lo hagan… ¡Y NO MÁS MOLINOS DE VIENTO!", escribió.

El Reino Unido es la economía avanzada del mundo que sufrirá un mayor impacto energético por la guerra de Irán, según las estimaciones publicadas este martes por el Fondo Monetario Internacional (FMI), que rebajó su previsión de crecimiento para la economía británica del 1,3 % al 0,8 %.

El Gobierno británico ha prohibido las nuevas licencias para explotar yacimientos de petróleo y gas en el mar del Norte como parte de su política para impulsar la transición a energías limpias.

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Trump ha sido muy crítico con el primer ministro británico, Keir Starmer, por su negativa a involucrarse militarmente en la guerra de Irán y desbloquear el estrecho de Ormuz, bloqueado por Teherán en represalia por la ofensiva estadounidense e israelí.