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14 de abril de 2026 - 08:05

Un grupo de embajadores ante la OTAN visita Seúl para reforzar la cooperación en defensa

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Seúl, 14 abr (EFE).- Un grupo de embajadores ante la OTAN de 30 países diferentes se encuentra de visita en Corea del Sur para explorar formas de "reforzar la cooperación" entre la Alianza y el país asiático, en medio de los conflictos en curso en Europa y Oriente Medio, detallaron hoy las autoridades surcoreanas.

Por EFE

"Esperamos que la visita de los embajadores ante la OTAN sirva como una oportunidad para ampliar el alcance de la cooperación entre Corea y la OTAN y fortalecer las bases para que las empresas de defensa coreanas accedan a los mercados europeos y atlánticos", dijo el Ministerio de Exteriores de Corea del Sur en un comunicado.

Los embajadores, procedentes de países como Canadá, Noruega, Estados Unidos, Portugal o Francia, entre otros, participaron este martes en una sesión informativa a cargo del viceministro de estrategia diplomática e inteligencia, Jeong Yeon-doo, después de mantener un encuentro con el ministro de Exteriores, Cho Hyun.

También participaron en una cena, presidida por Jeong, junto a representantes de 13 compañías de defensa surcoreanas para "consolidar las bases para el intercambio y la cooperación mutuos", detalla el mensaje.

Corea del Sur, que tiene estatus de "socio global" en la OTAN, se situó como el segundo mayor proveedor de armas a los países europeos de la organización en el periodo 2021-2025, con un 8,6 % de las importaciones, solo por detrás de Estados Unidos (58 %), según datos del Stockholm International Peace Research Institute.

La visita comenzó el lunes y se extenderá hasta el miércoles, tras lo que se espera que la delegación se traslade a Japón, donde los embajadores se reunirán con miembros del Gobierno de la conservadora Sanae Takaichi, según recoge el periódico japonés The Japan Times.