Un senador brasileño pide denunciar al fiscal general y a tres jueces del Supremo

Alessandro Vieira, senador del Movimiento Democrático Brasileño (MDB, centroderecha), informó a través de sus redes sociales de que, en su condición de relator de la comisión, concluyó el informe final y lo entregó al órgano para su votación, prevista para este mismo martes.

En el texto solicita que sean denunciados, además del fiscal general, los magistrados del Supremo José Antonio Dias Toffoli, Alexandre de Moraes y Gilmar Mendes, a quienes atribuyó diversos "crímenes de responsabilidad".

Sobre Toffoli y De Moraes, este último conocido internacionalmente por investigar al magnate Elon Musk y al expresidente Jair Bolsonaro, hoy en prisión por golpismo, dijo que actuaron "de forma incompatible" con el cargo en relación al escándalo del extinto Banco Master.

El Banco Master fue liquidado en noviembre pasado de forma extrajudicial por el Banco Central de Brasil por sospechas de fraudes millonarios mediante operaciones con créditos falsos.

Sin embargo, la investigación evolucionó y ha destapado los nexos que el dueño de esa entidad financiera, Daniel Vorcaro, actualmente en prisión preventiva, tenía directa o indirectamente con altas autoridades de Brasilia, entre ellas Toffoli y De Moraes.

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En el caso de Gilmar Mendes, el senador sostiene que obstaculizó los trabajos de la comisión parlamentaria para proteger a sus colegas.

En la misma línea, señaló al fiscal general por omitirse a la hora de investigar el caso, que está en manos de la Policía Federal.

Vieira se quejó en sus redes sociales de que elaboró el informe final "bajo grandes dificultades", "escasez de medios" y después de que le denegaran más plazo para seguir investigando.

La idea original de la comisión era investigar la actuación del crimen organizado en el país, que se ha expandido en los últimos años por toda la geografía nacional mediante el tráfico de armas y drogas.

Sin embargo, posteriormente, los trabajos se desviaron de ese foco y pasaron a centrarse en el caso del Banco Master.

A falta de que la comisión vote si respalda o archiva las conclusiones de Vieira, este nuevo choque entre el Parlamento y el Supremo se produce a menos de seis meses de las elecciones de octubre, cuando los brasileños elegirán a un nuevo presidente, nuevos gobernadores regionales y renovarán parte del Congreso.