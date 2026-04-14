Wells Fargo aumenta 7 % sus ganancias en primer trimestre, hasta 5.253 millones de dólares

Además, según anunció el tercer banco más grande de Estados Unidos, entre enero y marzo sus ingresos netos subieron un 6 % con respecto al primer trimestre del año anterior, hasta 21.446 millones de dólares.

El director ejecutivo del banco, Charlie Scharf, afirmó que observaron "impactos positivos continuos derivados de las inversiones", con un aumento del 15 % en las ganancias diluidas por acción, un incremento del 6 % en los ingresos, un alza del 11% en los préstamos y un crecimiento del 7% en los depósitos en comparación con el año anterior.

"Si bien los mercados han mostrado volatilidad, seguimos observando una resiliencia continua en la economía subyacente; asimismo, la salud financiera de los consumidores y las empresas a las que servimos se mantiene sólida, aunque es probable que el impacto del aumento en los precios del petróleo tarde algún tiempo en manifestarse", agregó Scharf.

Las acciones de Wells bajaban hoy un 3% en las operaciones previas a la apertura del mercado después de la publicación de sus resultados que decepcionaron a los inversores.