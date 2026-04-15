Al menos 20 viviendas afectadas por un temporal que azota varias zonas de Paraguay

Las lluvias, con fuertes ráfagas de viento, causaron daños en por los menos 20 casas en la localidad de Humaitá, en el departamento de Ñeembucú (sur), dijo el titular de la SEN, Arsenio Zárate, a la estatal Radio Nacional, sin que precisara mayores detalles.

Zárate aseguró que se trata, por el momento, del único informe de afectaciones materiales a raíz de la tempestad.

Además, los vientos derribaron árboles en algunos puntos de la capital paraguaya, donde además se reportaron calles anegadas durante las primeras horas del día, indicó a la radio ABC Cardinal el jefe de Operaciones de la Policía Municipal de Tránsito de Asunción, Daniel Cárdenas.

El funcionario recomendó a los conductores evitar el paso por zonas inundadas y reportar los semáforos apagados o intermitentes.

La Dirección de Meteorología e Hidrología emitió en la víspera un boletín especial para advertir del paso de un sistema de tormentas sobre el territorio nacional, con acumulados de precipitaciones entre 70 y 120 milímetros, ráfagas de vientos cercanas a los 100 kilómetros por hora y la eventual caída de granizos.