Allbirds se dispara un 700 % en bolsa tras anunciar un giro radical del calzado a la IA

Las acciones de la compañía, que cotizaban por debajo de los 3 dólares, se dispararon más de un 700 % en algunos puntos de la jornada de hoy, hasta alcanzar los 17 dólares por título.

Una hora antes del cierre de la bolsa, las acciones subían mas de un 600 %.

El martes, la empresa de calzado registraba una capitalización bursátil de aproximadamente 21 millones de dólares, según CNBC.

Allbirds, que cambió su nombre hoy a NewBird AI, dijo hoy haber cerrado un acuerdo de 50 millones de dólares para financiar esta nueva iniciativa.

"Esta línea de financiación, cuyo cierre se prevé para el segundo trimestre de 2026, permitirá a la compañía reorientar su negocio hacia la infraestructura de computación de IA, con la visión a largo plazo de convertirse en un proveedor plenamente integrado de servicios de GPU como servicio y de soluciones en la nube nativas de IA", anota la empresa en un comunicado.

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En febrero, la compañía ya había clausurado todas sus tiendas físicas a precio completo en Estados Unidos.

Fundada en 2015 por el exfutbolista Tim Brown y el experto en recursos renovables Joey Zwillinger, Allbirds revolucionó el mercado en 2016 con sus zapatos de lana merino.

La marca se convirtió en un objeto de culto entre el sector tecnológico por su apuesta por materiales naturales frente al plástico.

Sin embargo, tras su salida a bolsa en 2021 -cuando alcanzó una valoración de 4.000 millones de dólares-, la empresa no logró mantener el ritmo y, entre 2022 y 2025, la facturación se desplomó casi un 50 %, pasando de 298 millones a apenas 152 millones de dólares.