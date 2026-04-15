Aparece en Berlín moneda del III a. C., primer hallazgo de Antigüedad griega en la capital

La pieza de bronce, que data aproximadamente de entre los años 281 y 261 a.C. y cuyo tamaño es de unos 12 milímetros de diámetro, fue encontrada por un adolescente de 13 años en un terreno de uso agrícola.

Se trata de una acuñación helenística procedente de la ceca de Ilión (Troya, hoy en el noroeste de Turquía).

En el anverso aparece representada la cabeza de la diosa Atenea con yelmo corintio, mientras el reverso muestra a Atenea Ilias con un cálato, que sostiene una lanza en la mano derecha elevada y un huso en la izquierda.

Inicialmente no estaba claro si se trataba de un hallazgo procedente de un contexto arqueológico o de una pieza de colección perdida en la época moderna.

No obstante, un examen del lugar del hallazgo por parte de expertos reveló indicios claros de que la zona se había utilizado durante mucho tiempo como lugar de enterramiento.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Fragmentos de cerámica, restos de cremación y un doble botón de bronce apuntan a un cementerio de la Edad del Bronce o de la Edad del Hierro temprana.

Otros hallazgos de la época del Imperio romano y una pieza de metal para la funda de un cuchillo eslavo acreditan que el área también fue utilizada en épocas posteriores.

Los hallazgos de la Antigüedad clásica son, en general, poco frecuentes en Berlín, pero mientras sí que se han documentado objetos romanos de forma aislada, aunque con cierta regularidad, hasta este momento nunca se habían dado hallazgos de la Antigüedad griega.

Aún no se ha aclarado de forma concluyente cómo llegó la moneda de la antigua Grecia a la zona del norte de Europa Central, aunque se sabe que ya en la Antigüedad existían contactos comerciales entre la región del Báltico y el Mediterráneo.

Debido a su escaso valor material -la moneda pesa unos siete gramos- y a que fue hallada en lo que parece ser un cementerio, se cree que tenía una función más bien simbólica que económica.

La moneda puede verse a partir de este miércoles en la vitrina "Hallazgos recientes" del laboratorio arqueológico PETRI, una colaboración entre el Museo de Prehistoria y Protohistoria de los Museos Estatales de Berlín y la Oficina Regional de Patrimonio Cultural de Berlín, que invita, con un enfoque innovador, a sumergirse en el mundo de la arqueología y a descubrir el patrimonio arqueológico de la ciudad.