Argentina alcanza un acuerdo con el FMI para acceder a otros 1.000 millones de dólares

Con este monto son ya unos 15.000 millones de dólares a los que tiene acceso Buenos Aires dentro del programa de financiación a 48 meses acordado en abril de 2025 por un total de 20.000 millones de dólares.

"El impulso de las políticas se ha fortalecido en los últimos meses con la aprobación por parte del Congreso del Presupuesto de 2026" explica el FMI en un comunicado en el que resalta la ratificación de la legislación "fundamental" destinada a formalizar la tenencia de activos financieros en manos de nacionales argentinos, a flexibilizar el mercado laboral, a sellar acuerdos comerciales o destrabar capital para la minería.

El organismo considera que estas medidas mejoran la capacidad de Argentina para "gestionar shocks" y, en concreto, destaca que las reformas en el marco monetario y cambiario "están propiciando una mejora en las reservas de amortiguación, con compras de divisas por parte del banco central que superan los 5.500 millones de dólares en lo que va del año".

"Sobre la base de los impresionantes logros en materia de estabilidad se alcanzaron entendimientos sobre un paquete de políticas sólido y equilibrado, destinado a afianzar la desinflación, la estabilidad externa y el crecimiento, respaldando así un acceso oportuno y sostenible a los mercados", subraya el FMI.

A su vez, la entidad considera que Argentina "continúa resistiendo bien los efectos de contagio derivados de la guerra en Oriente Medio" ante la mejora de sus fundamentos económicos y su condición de exportador neto de energía y apunta que el conflicto ha estallado además en un contexto en el que, desde el año pasado, las empresas argentinas pueden por fin repatriar dividendos después de seis años de "cepo cambiario".

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El FMI vuelve a elogiar en el texto la reducción de los niveles de pobreza cosechados hasta ahora por el Ejecutivo de Javier Milei y consideran clave su política fiscal "de caja cero" basada en un enorme control del gasto público, la cual viene apoyada además por un crecimiento económico del 1,4 % para este año, según estimó el propio organismo en su informe de Perspectiva Económica Global publicado ayer.