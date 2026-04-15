Autoridad aérea suspende temporalmente a la aerolínea mexicana Magnicharters

Además, ante la falta de capacidad financiera identificada, se detectó que esto podría representar un riesgo para la seguridad operacional.

En un comunicado emitido este martes, la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), a través de la Agencia Federal de Aviación Civil (AFAC), indicó que otorgará a la empresa un plazo para "presentar un plan que atienda los hallazgos detectados y garantice el cumplimiento de las condiciones necesarias para operar de manera segura".

"En caso de no acreditar la solvencia requerida, se procederá a la revocación definitiva del título de concesión y del AOC, lo que implicaría el cese permanente de sus operaciones comerciales", señal{o el texto.

La AFAC precisó que desde el pasado enero llevó a cabo una verificación técnica administrativa (VTA) a Magnicharters, de acuerdo al Artículo 84 de la Ley de Aviación Civil, en la que se identificaron y notificaron hallazgos.

En esta verficación "se aclaró que cumplían con todas las medidas de seguridad operacional para continuar volando, no obstante se solicito resolver las observaciones en materia financiera y acreditar las soluciones de las mismas".

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Magnicharters, especializada en vuelos chárter y paquetes vacacionales, informó el pasado sábado que "debido a problemas logísticos", los vuelos que estaban programados para las próximas dos semanas no podrán llevarse a cabo.

En un comunicado, la compañía indicó que atendía esta situación para encontrar una solución.

En el texto, la empresa informó a la opinión pública que, "debido a problemas logísticos, los vuelos programados durante las próximas dos semanas no podrán llevarse a cabo".

"A nuestros clientes les comunicamos que enfrentamos esta situación con la debida diligencia para solucionarla", añadió.

La aerolínea, fundada en 1994, señaló que "lamenta profundamente esta situación" aunque no precisó el número de pasajeros afectados por la decisión, ni como cubrirá posibles afectaciones económicas a sus usuarios.

La flota de la empresa consta de 12 aeronaves Boeing 737 que enlazan las Ciudad de México y Monterrey con destinos turísticos como Puerto Vallarta, en Jalisco; Huatulco y Puerto Escondido, en Oaxaca; Cancún y la Riviera Maya, en Quintana Roo; así como Mérida, en Yucatán.