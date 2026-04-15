Bank of America gana un 16,2 % más hasta marzo gracias al aumento de los ingresos

Según informó la entidad en un comunicado, los ingresos totales ascendieron a 30.300 millones de dólares, un 10,5 % más que un año antes.

El aumento de los ingresos obedece, según el banco, a los mayores ingresos netos por intereses, ventas y operaciones, así como al aumento de las comisiones por gestión de activos y de banca de inversión.

En la nota, el presidente y consejero delegado, Brian Moynihan, destaca el fuerte impulso que representa para la entidad el aumento del beneficio por acción, que creció un 25 % en tasa interanual.

El directivo añade que siguen con atención "la evolución de los riesgos", si bien han detectado que el gasto de las familias se mantiene sólido y la situación general de la economía estadounidense es "resiliente".

El margen de intereses, la cuantía que gana el banco por hacer de intermediario de préstamos y activos, llegó a 15.745 millones de dólares en el primer trimestre, casi sin variación del pasado trimestre, pero un incremento del 9 % frente a las mismas fechas hace un año.

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El volumen de préstamos concedidos a sus clientes ascendió a 1.205.035 millones de dólares, un 9 % más que en el primer trimestre de 2025, cuando llegó a los 1.110.625 millones de dólares.

Por su parte, los depósitos crecieron hasta los 2.037.700 millones de dólares manteniendo una tendencia al alza desde los 2.018.729 millones de dólares del trimestre anterior y los 1.989.564 millones de las misma fechas hace un año.

La provisión de pérdidas crediticias de 1.300 millones de dólares supone una reducción de los 1.500 millones de dólares de hace un año y se mantuvo relativamente estable con respecto al cuarto trimestre de 2025.

La capacidad de banco para absorber pérdidas se redujo ligeramente respeto al anterior balance. El capital CET1, el de máxima calidad de un banco bajó de los bajó de 201.400 millones de dólares anotados en diciembre a 199.700 millones de dólares.

Por su parte, el SLR, el coeficiente de apalancamiento suplementario que asegura solvencia ante situaciones de estrés, se redujo hasta el 5,5 %, por debajo del 5,7 % con el que terminó el año pasado.

El área de negocio que más beneficio aportó a Bank of America fue la de banca para particulares, donde creció hasta los 3.100 millones de dólares, un 21% más.

Le siguen la de banca internacional y mercados internacionales, donde obtuvo 2.087 millones de dólares, un 8 % más, y 2.007 millones, un 3 % más, respectivamente.