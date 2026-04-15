Bruselas anuncia una inversión de 1.000 millones en 57 programas de defensa europeos

Las inversiones destinadas a estos proyectos están diseñadas para "garantizar que la UE siga siendo líder en tecnología de defensa avanzada", explicó el Ejecutivo comunitario en un comunicado publicado hoy.

Los 57 proyectos han sido seleccionados en el marco de la quinta ronda de convocatorias del Fondo Europeo de Defensa (FED), en la que se presentaron 410 propuestas. Este fondo cuenta con un presupuesto de 7.300 millones de euros para el período 2021-2027, y busca que el bloque alcance sus objetivos establecidos en la Hoja de Ruta de la Preparación para la Defensa para 2030.

La Comisión proporcionará fondos para proyectos de inteligencia artificial, ciberdefensa, drones y sistemas antidrones, y además incluirá financiación "esencial" para 15 proyectos enmarcados en los cuatro principales programas insignia de defensa de la UE: la Iniciativa Europea de Defensa contra Drones, la Vigilancia del Flanco Oriental, el Escudo Aéreo Europeo y el Escudo Espacial Europeo.

Cerca de dos tercios (675 millones de euros) se destinarán a apoyar 32 iniciativas de desarrollo de capacidades y el tercio restante (332 millones de euros) a 25 proyectos de investigación.

Los proyectos seleccionados involucran a 634 entidades de 26 Estados miembros de la UE y Noruega. Varias empresas y universidades españolas, como Indra o la Universidad Politécnica de Madrid, participan conjuntamente en estos proyectos.

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Bruselas destacó en el comunicado la financiación de proyectos como AETHER, que desarrollará sistemas de propulsión y gestión térmica para apoyar la Iniciativa de Defensa de Drones, u otras iniciativas transversales centradas en sensores, transformación digital o tecnologías cibernéticas.

La Comisión resaltó también la cooperación con la industria de defensa ucraniana, con el apoyo de la Oficina de Innovación en Defensa de la UE en Kiev. Según el Ejecutivo comunitario, esta colaboración servirá para "integrar mejor a Ucrania en la base industrial europea".

"Una iniciativa clave, el Proyecto STRATUS, desarrollará un sistema de ciberdefensa basado en inteligencia artificial para enjambres de drones. El proyecto cuenta con un subcontratista ucraniano, lo que garantiza que se beneficie de la experiencia directa en el campo de batalla", ejemplificó.

Además, informó de iniciativas para "atraer nuevo talento", con convocatorias especiales para empresas emergentes y pequeñas y medianas empresas (pymes), para la financiación de varios proyectos centrados en la producción en masa de municiones para drones a precios asequibles.

Estas empresas más pequeñas, que también podrán ser ucranianas, podrán recibir hasta 60.000 euros cada una para integrar nuevas innovaciones, "facilitando así su entrada en el mercado a aquellas sin experiencia previa en defensa".

En total, las pymes representarán más del 38 % de los participantes y recibirán más del 21 % de la financiación total.