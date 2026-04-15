China destaca "confianza mutua" y que España es un "socio fiable" tras visita de Sánchez

El portavoz de la Cancillería china Guo Jiakun afirmó hoy en rueda de prensa que la visita, la cuarta de Sánchez en cuatro años, fue un "completo éxito" y permitió a los líderes de ambos países mantener intercambios "profundos y amistosos", en los que alcanzaron "nuevos consensos importantes".

Según el portavoz, ambas partes acordaron establecer un mecanismo de diálogo estratégico a nivel diplomático y reforzar la comunicación para "consolidar" y "mejorar" la estabilidad de la relación bilateral.

Guo subrayó además la coincidencia entre Pekín y Madrid en cuestiones internacionales y señaló que ambos países abogan por "salvaguardar el multilateralismo" y el derecho internacional, ante conflictos abiertos y tensiones en distintos escenarios globales.

En ese sentido, destacó la voluntad compartida de reforzar la coordinación ante los desafíos actuales y de desempeñar un papel constructivo en la comunidad internacional.

El portavoz añadió que las dos partes consideran que una mayor cooperación entre China y Europa no solo beneficia a ambos lados, sino que también contribuye a la estabilidad global, y expresó su disposición a que España desempeñe un papel activo en la relación entre Pekín y la Unión Europea.

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En el plano económico, Guo indicó que ambas partes acordaron profundizar la cooperación en ámbitos como comercio, educación, agricultura, ciencia y tecnología, así como avanzar en sectores como la energía, la economía digital y la innovación, y añadió que China está dispuesta a importar más productos españoles y a fomentar la inversión de sus empresas en España para ampliar los intercambios comerciales y la cooperación industrial.

La visita, la cuarta de Sánchez a China en cuatro años y la primera con carácter oficial, tuvo un marcado enfoque económico, con el objetivo de facilitar el acceso de productos españoles al mercado chino y reducir un déficit comercial que el propio jefe del Ejecutivo calificó de "insostenible".

El viaje también evidenció la sintonía entre ambos países en cuestiones internacionales y sirvió para elevar el nivel del diálogo bilateral, en un momento en el que España aspira a reforzar el papel de la Unión Europea en su relación con China.